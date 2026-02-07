Retraite : des milliers de retraités vont avoir une surprise sur leur virement de février

Les retraités français risquent de ne pas recevoir leurs pensions aussi ponctuellement qu’espéré au mois de février 2026, ce qui pourrait être aggravé par des retards de versement. Ce possible retard des versements peut provoquer des soucis, surtout pour celles et ceux qui gèrent un budget serré mois après mois. Plusieurs facteurs expliquent la situation, des délais bancaires aux différents calendriers de paiement des organismes de retraite.

Pourquoi les virements peuvent arriver en retard et comment ça se passe

Le virement des pensions pour février 2026 est prévu le lundi 9 février. Mais cette date correspond à l’envoi, pas forcément à la réception, explique Le Journal des Seniors. Les bénéficiaires peuvent donc ne voir les fonds crédités sur leur compte qu’à partir du 10 février 2026 ou plus tard.

Les régimes de retraite de base, gérés par la Cnav (Caisse nationale d’assurance vieillesse) et les Carsat (Caisses d’assurance retraite et de la santé au travail), sont particulièrement concernés parce qu’ils paient « à terme échu » (c’est‑à‑dire le paiement du mois précédent). Ainsi, le virement de février correspond au paiement de janvier 2026. À l’inverse, les pensions complémentaires Agirc-Arrco sont payées pour le mois en cours, dès le 2 février 2026. Les retraités doivent jongler entre plusieurs dates, ce qui complique parfois leur planification financière.

Revalorisation des pensions et effets des prélèvements

À compter du 1er janvier 2026, les pensions seront revalorisées de 0,9 %, selon la règle du Code de la Sécurité sociale, basée sur l’inflation moyenne hors tabac calculée par l’Insee. Attention : cette hausse brute est réduite par divers prélèvements sociaux. Parmi eux figurent la CSG (Contribution sociale généralisée), la CRDS (Contribution pour le remboursement de la dette sociale) et éventuellement la CASA. Selon la situation personnelle, ces prélèvements peuvent atteindre jusqu’à 9,1 % du montant brut des pensions.

Le taux de CSG, par exemple, est divisé en paliers de 3,8 %, 6,6 % et 8,3 % selon le Revenu fiscal de référence (RFR). En plus des prélèvements sociaux, le prélèvement à la source géré par la DGFiP (Direction générale des Finances publiques) peut aussi être ajusté selon les revenus déclarés, ce qui modifie le montant net effectivement reçu.

Qui est concerné et que faire

Certaines retraités sont plus exposés à ces retards : ceux dont la banque met plus de temps à traiter les transferts, ceux affiliés à plusieurs caisses comme l’Agirc-Arrco, les retraités des régimes publics et les habitants de régions particulières comme l’Alsace-Moselle (qui peuvent avoir des calendriers différents). Tout cela ajoute une couche de complexité.