Mauvaise surprise en février : un débit inattendu menace les retraités Agirc-Arrco

Les retraités doivent être vigilants début février 2026 : des variations inattendues de leur pension peuvent apparaître sur leurs relevés bancaires, prévient le magazine Modes et Travaux. Cela vient surtout de la mise à jour des prélèvements sociaux au 1er janvier 2026, qui peut modifier le montant net reçu. Regarder ces changements de près aide à comprendre ce qui peut sembler être une baisse de revenus.

Quand tombent les paiements et ce que ça change pour votre retraite

Pour les bénéficiaires de la retraite complémentaire Agirc-Arrco, les versements arrivent généralement en début de mois, tandis que la retraite de base du régime général est versée autour du 9 du mois suivant. Cette différence de calendrier peut donner l’impression d’un prélèvement inattendu quand les prélèvements sociaux sont actualisés : la modification apparait d’abord sur la complémentaire, puis se répercute quelques jours plus tard sur la retraite de base.

Beaucoup de retraités ressentent un « petit choc » en découvrant une baisse apparente de leur pension début février. Souvent, la baisse ne concerne pas le montant brut mais la mise à jour des prélèvements sociaux comme la CSG (Contribution sociale généralisée), la CRDS (Contribution au remboursement de la dette sociale) et la CASA (Contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie). Ces ajustements dépendent du revenu fiscal de référence (RFR) et du nombre de parts fiscales, déterminés à partir de l’avis d’imposition 2025, qui se base sur les revenus de 2024.

Ce que les prélèvements sociaux changent sur votre pension

Les taux peuvent varier : la CSG peut être de 0 % (exonération), 3,8 % (taux réduit), 6,6 % (taux médian) ou 8,3 % (taux normal). On trouve aussi parfois une cotisation d’assurance maladie de 1 % sur la retraite complémentaire, qui passe souvent inaperçue sur les relevés. Si un seuil fiscal est franchi, une règle de lissage sur deux ans peut atténuer les variations, puisqu’il faut généralement deux années consécutives de dépassement avant un ajustement complet du taux.

Si vous constatez une variation inattendue dans votre pension, voici les démarches pratiques recommandées :

ressortir votre avis d’imposition 2025 et noter le revenu fiscal de référence et le nombre de parts fiscales ;

et noter le revenu fiscal de référence et le nombre de parts fiscales ; vérifier les relevés de pension pour identifier le taux de CSG appliqué ;

appliqué ; comparer les virements nets de la complémentaire et de la base. Si un basculement de taux est observé dès la première année, prenez contact avec votre caisse de retraite via leur espace en ligne.

Retards de versement et conséquences bancaires

En plus des prélèvements sociaux, des retards de versement peuvent survenir, phénomène fréquent quand le 9 février tombe un lundi, comme en 2026. La date officielle de paiement correspond au moment où votre caisse de retraite envoie le virement, mais l’apparition sur votre compte dépend du traitement des banques, souvent fait en « lot » durant la nuit, ce qui peut repousser l’affichage au 10 février.

Les délais SEPA peuvent atteindre jusqu’à 48 heures, et les pratiques internes varient d’une banque à l’autre : certaines crédibilisent dès 18h, d’autres attendent minuit ou le lendemain matin. Face à cela, il est conseillé d’anticiper les flux : programmer vos prélèvements réguliers (loyer, factures) autour du 12 du mois ou maintenir une épargne de secours.