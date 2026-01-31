Retraite : le choc du vrai pourcentage de votre salaire que vous toucherez vraiment

Saviez-vous que partir à la retraite sans avoir cumulé 172 trimestres peut réduire votre pension de 0,625 % par trimestre manquant ?

Photo of author
Anthony Jacquot
Publié le
Lecture : 2 min
0
Retraite : le choc du vrai pourcentage de votre salaire que vous toucherez vraiment
Retraite : le choc du vrai pourcentage de votre salaire que vous toucherez vraiment | Social Mag
LinkedInWhatsApp

La question des retraites en France suscite beaucoup d’attention, surtout depuis la « dernière réforme des retraites ». Le calcul des retraites concerne de nombreux salariés, agents du secteur public et travailleurs indépendants. Dans cet article, on détaille comment le système des pensions français détermine la part de la retraite par rapport au salaire de chaque professionnel, en insistant sur les trimestres de cotisation nécessaires et les effets des trimestres manquants ou excédentaires.

Qui dépend de quel régime de retraite ?

Le système distingue plusieurs catégories : les salariés du secteur privé, les agents du secteur public, et les travailleurs indépendants. Chacune de ces catégories relève d’un régime de retraite différent. Un facteur clé dans le calcul des retraites est le nombre de trimestres cumulés, qui sert à déterminer le taux de remplacement du revenu lors de la retraite.

Depuis la « dernière réforme des retraites », le nombre de trimestres requis pour atteindre le maximum de ses droits à la retraite est de 172 trimestres travaillés, confirme le magazine ça m’intéresse. Cette réforme concerne donc tous ceux qui visent à toucher le montant maximum de leur pension.

Comment on calcule la retraite des salariés du privé

Pour les salariés du secteur privé, le calcul de la retraite, qualifié de « facile », se base sur le salaire annuel moyen des 25 meilleures années de carrière. Le taux plein de la retraite en France s’élève à 50 % de ce salaire. En pratique, on prend ce salaire, on le multiplie par 50 %, puis on divise le résultat par la durée d’assurance du salarié : on obtient ainsi le montant annuel brut de la retraite.

Partir à la retraite avant d’avoir cumulé les 172 trimestres requis entraîne une « décote ». Chaque trimestre manquant réduit le taux plein de 0,625 %, même si le taux minoré ne peut jamais descendre en dessous de 37,5 %.

Et pour les agents de la fonction publique ?

Dans la fonction publique, on parle de « taux maximal » plutôt que de « taux plein ». Ce taux atteint 75 % si l’agent a accumulé 172 trimestres dans la fonction publique, avec des bonifications possibles pouvant porter ce taux à 80 % (grâce, par exemple, aux enfants). Les trimestres excédentaires ouvrent droit à une majoration de 1,25 % par trimestre supplémentaire, sans plafonnement, ce qui laisse une marge pour prolonger sa carrière. En revanche, les trimestres assimilés ne sont pas pris en compte pour cette majoration.

Suivez-nous sur Google NewsSoutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités.

Sur le même thème :

Retraite 2026 : pourquoi les fonctionnaires gagnent (encore) beaucoup plus que le privé
Retraite

Retraite 2026 : pourquoi les fonctionnaires gagnent (encore) beaucoup plus que le privé

Vous avez un Livret A ? Cette épargne peut réduire votre pension de réversion
Retraite

Vous avez un Livret A ? Cette épargne peut réduire votre pension de réversion

Aider un parent en 2026 peut booster votre retraite : jusqu’à 8 trimestres gagnés
Retraite

Aider un parent en 2026 peut booster votre retraite : jusqu’à 8 trimestres gagnés

Les retraités français tournent le dos à Marrakech en 2026 : cette ville soleil coûte bien moins cher
Retraite

Les retraités français tournent le dos à Marrakech en 2026 : cette ville soleil coûte bien moins cher

Retraite 2026 : une simple erreur sur l’âge légal peut plomber votre pension à vie
Retraite

Retraite 2026 : une simple erreur sur l’âge légal peut plomber votre pension à vie

Voici pourquoi le second abattement fiscal pourrait vraiment changer la donne pour les retraités en 2026
Retraite

Voici pourquoi le second abattement fiscal pourrait vraiment changer la donne pour les retraités en 2026

Laisser un commentaire

© 2024 | Social Mag  | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPocketPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly