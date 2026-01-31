Retraite : le choc du vrai pourcentage de votre salaire que vous toucherez vraiment

La question des retraites en France suscite beaucoup d’attention, surtout depuis la « dernière réforme des retraites ». Le calcul des retraites concerne de nombreux salariés, agents du secteur public et travailleurs indépendants. Dans cet article, on détaille comment le système des pensions français détermine la part de la retraite par rapport au salaire de chaque professionnel, en insistant sur les trimestres de cotisation nécessaires et les effets des trimestres manquants ou excédentaires.

Qui dépend de quel régime de retraite ?

Le système distingue plusieurs catégories : les salariés du secteur privé, les agents du secteur public, et les travailleurs indépendants. Chacune de ces catégories relève d’un régime de retraite différent. Un facteur clé dans le calcul des retraites est le nombre de trimestres cumulés, qui sert à déterminer le taux de remplacement du revenu lors de la retraite.

Depuis la « dernière réforme des retraites », le nombre de trimestres requis pour atteindre le maximum de ses droits à la retraite est de 172 trimestres travaillés, confirme le magazine ça m’intéresse. Cette réforme concerne donc tous ceux qui visent à toucher le montant maximum de leur pension.

Comment on calcule la retraite des salariés du privé

Pour les salariés du secteur privé, le calcul de la retraite, qualifié de « facile », se base sur le salaire annuel moyen des 25 meilleures années de carrière. Le taux plein de la retraite en France s’élève à 50 % de ce salaire. En pratique, on prend ce salaire, on le multiplie par 50 %, puis on divise le résultat par la durée d’assurance du salarié : on obtient ainsi le montant annuel brut de la retraite.

Partir à la retraite avant d’avoir cumulé les 172 trimestres requis entraîne une « décote ». Chaque trimestre manquant réduit le taux plein de 0,625 %, même si le taux minoré ne peut jamais descendre en dessous de 37,5 %.

Et pour les agents de la fonction publique ?

Dans la fonction publique, on parle de « taux maximal » plutôt que de « taux plein ». Ce taux atteint 75 % si l’agent a accumulé 172 trimestres dans la fonction publique, avec des bonifications possibles pouvant porter ce taux à 80 % (grâce, par exemple, aux enfants). Les trimestres excédentaires ouvrent droit à une majoration de 1,25 % par trimestre supplémentaire, sans plafonnement, ce qui laisse une marge pour prolonger sa carrière. En revanche, les trimestres assimilés ne sont pas pris en compte pour cette majoration.