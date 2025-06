La CNAM révèle 60 idées pour diminuer le déficit de l’Assurance maladie

La Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM) a récemment présenté un ensemble ambitieux de 60 idées pour réduire le déficit grandissant de l’Assurance maladie. Avec un déficit estimé à 13,8 milliards d’euros en 2024 et qui pourrait atteindre 18 milliards d’euros l’année prochaine, ces propositions visent à pérenniser notre système de santé solidaire d’ici 2030. L’objectif affiché est de dégager 4 milliards d’euros d’économies d’ici 2026, un sacré défi pour que le système reste financièrement viable.

Des idées pour réformer le système

Parmi les suggestions proposées, la CNAM met l’accent sur les affections de longue durée (ALD). Le nombre de Français concernés pourrait doubler d’ici 2035. Les propositions prévoient de réduire la durée et le périmètre du dispositif ALD en créant une liste de soins efficaces spécialement pour chaque pathologie. En plus, les critères de sortie du dispositif seront resserrés pour certains patients – notamment ceux en rémission de cancer ou présentant des risques chroniques comme l’hypertension, l’obésité, le risque cardiovasculaire, l’hypercholestérolémie et le diabète de type 2 sans comorbidité.

Les cures thermales sont aussi sur la sellette, tout comme le déremboursement des médicaments.

Un autre point concerne le changement de lunettes. Actuellement autorisé tous les deux ans sans nouvelle prescription, on envisage de revoir ce système pour éviter des dépenses superflues.

Enfin, la CNAM propose de modifier la gestion des arrêts maladie, tout comme la réforme 100% santé a modifié l’accès aux soins.

Réactions du gouvernement et conséquences pour le budget

Le gouvernement pourrait bien intégrer certaines de ces propositions dans le prochain budget de la Sécurité sociale. Catherine Vautrin, ministre du Travail et de la Santé, a déjà évoqué un plan visant à économiser 1,7 milliard d’euros sur les dépenses de santé, tout en abordant les défis du système de retraite.

Thomas Fâtome, directeur général de la CNAM, rappelle que « l’avenir de notre modèle repose sur notre capacité collective à nous engager autour de trois piliers : la prévention, la coordination des soins et le juste soin au juste coût ».

En route vers une transformation durable

Les initiatives proposées par la CNAM marquent une étape importante dans l’évolution du système français d’assurance maladie. En ciblant des domaines où il est possible de faire des économies tout en améliorant l’efficacité des soins, ces mesures veulent équilibrer rigueur budgétaire et qualité des services médicaux offerts aux citoyens.

Le défi est double : limiter un déficit très préoccupant tout en veillant à ce que tous les Français puissent continuer à bénéficier de soins de qualité, sans tomber dans une crise de liquidité. Ces propositions invitent chacun à réfléchir sur sa consommation de soins et à participer à un modèle solidaire où chaque geste compte pour assurer l’avenir du système.