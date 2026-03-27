Ces pompiers barbus ont refusé de se raser pour obéir au règlement : leur hiérarchie les a exclus, et la caserne est divisée

Dans une affaire qui a fait parler des règles disciplinaires au sein des Services d’incendie et de secours (Sdis), sept sapeurs‑pompiers de la Loire ont été sanctionnés pour avoir refusé de se conformer à une directive interdisant la barbe lors des interventions, rapporte le journal Midi Libre. Le tribunal administratif de Lyon a confirmé ces sanctions, rappelant que les règles de sécurité priment sur certaines libertés individuelles. La décision, rendue le mardi 24 mars 2026, souligne les enjeux liés à la sécurité dans les métiers à risques.

Un règlement qui passe mal et des sanctions confirmées

Le litige part d’une note de service du Sdis de la Loire qui interdit le port de la barbe pendant les interventions. La hiérarchie soutient que les poils de barbe peuvent compromettre l’étanchéité des masques de protection respiratoire, indispensables lors d’incendies ou d’expositions à des fumées toxiques. Le risque évoqué est sérieux : même une barbe courte pourrait laisser passer des gaz dangereux, mettant en péril non seulement la vie du pompier mais aussi celle de son binôme.

Face à cette interdiction, les sept pompiers ont jugé la mesure excessive et contraire à leur liberté individuelle. Après avoir refusé de se raser, ils ont reçu une sanction, une journée d’exclusion, sanction qui a été validée par le tribunal administratif de Lyon.

Ce que dit le tribunal et ce que disent les pompiers

Le tribunal a rappelé un principe clair : un agent public doit obéir aux ordres de sa hiérarchie, sauf si ces ordres sont « manifestement illégaux » et portent atteinte à un intérêt public. Ici, l’ordre de se raser n’a pas été jugé « manifestement illégal », dès lors qu’il visait à garantir la sécurité des opérations.

Les sapeurs‑pompiers sanctionnés, eux, ont soutenu que l’interdiction portait atteinte à leur liberté personnelle et que le port de la barbe ne devrait pas constituer une faute disciplinaire. Selon eux, le règlement intérieur interdisant la barbe serait illégal. Mais la justice a tranché en faveur de l’organisation interne du service, estimant que ces règles relèvent de la gestion de la sécurité des pompiers sur le terrain.