Oubliez les adieux : Céline Dion prépare plusieurs dates à Paris La Défense Arena, et la billetterie s’annonce déjà chaotique

Céline Dion, star mondiale de la chanson, s’apprête à revenir sur scène avec une série de concerts en France à l’automne 2026. Une campagne d’affichage étonnante a récemment fait son apparition dans les rues de Paris, et elle a mis les fans et les amateurs de musique en émoi. Ce retour très attendu ouvre un nouveau chapitre dans la carrière de l’artiste, après une période ralentie par des problèmes de santé.

Des affiches mystérieuses qui font parler

Le Parisien a révélé en exclusivité ce grand retour, information rapidement relayée par La Presse et le magazine Vogue. Lundi, des affiches intrigantes ont commencé à fleurir dans Paris. Elles reprennent des titres de ses chansons phares comme « Pour que tu m’aimes encore », « Encore un soir » et « My heart will go on », laissant penser à un événement d’envergure qui pourrait bien faire parler dans le monde entier. Ces affiches suscitent curiosité et impatience autour de son prochain retour sur scène.

Parmi les lieux évoqués pour ces retrouvailles figure la Paris La Défense Arena, capable d’accueillir 40 000 personnes par soir. Céline Dion avait déjà marqué la scène parisienne en 2017 à l’Accor Arena et donné des concerts dans des stades à Bordeaux, Lyon, Nice et Marseille.

Un calendrier de concerts en cours de préparation

La date précise des concerts n’est pas encore fixée. L’annonce officielle des dates devrait toutefois tomber « dans quelques jours ». Le planning envisagé prévoit deux concerts chaque semaine pendant les mois de septembre et octobre 2026, une fréquence pensée pour ménager sa santé tout en offrant des spectacles de qualité au public.

Ces concerts correspondent à une reprise des shows initialement programmés pour 2020, qui avaient été reportés puis annulés en raison de la pandémie de Covid-19 et des problèmes de santé de la chanteuse. À l’époque, 42 concerts européens avaient été annulés, ainsi que ses six shows prévus à Paris.

Sa santé et un retour progressif sur scène

La santé de Céline Dion a été une source d’inquiétude, notamment à cause du syndrome de la personne raide, une maladie rare qui provoque des spasmes et tétanise les muscles. Pourtant, sa prestation remarquée lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 le 26 juillet a montré qu’elle pouvait encore éblouir son public. Elle avait aussi fait une apparition publique aux Grammy Awards le 4 février 2024.

Un documentaire, « Je suis : Céline Dion », diffusé sur Amazon depuis juin 2024, retrace son parcours et offre un portrait intime de sa vie et des épreuves traversées. Dans une interview accordée à Vogue, elle a dit : « Je n’ai pas combattu la maladie, elle est toujours en moi… ». Cette franchise renforce le lien entre l’artiste et son public, qui attend avec impatience son retour.