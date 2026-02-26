Fini les démarches interminables : les 55 ans peuvent régulariser leur carrière depuis chez eux

L’Assurance retraite élargit son service en ligne « Compléter ma carrière et déclarer mes enfants », désormais accessible à tous les assurés du régime général. Selon Philippe Bainville, porte-parole de l’Assurance retraite, l’objectif est de faciliter les démarches des plus de 55 ans et de leur permettre de mettre à jour leur relevé de carrière en ligne avant le départ à la retraite. À partir du mois d’avril, ce service en ligne sera un outil pour préparer sereinement le départ à la retraite.

Un déploiement progressif

Le service a été lancé en 2023, discrètement, pour éviter un afflux massif de demandes. Au départ, il était accessible aux moins de 55 ans puis il a été étendu progressivement à d’autres publics : ceux souhaitant déclarer des stages professionnels, des travaux d’utilité collective (TUC) et les personnes proches de la retraite. Dès avril, il s’ouvrira à tous les assurés du régime général, y compris les salariés du privé, artistes auteurs, travailleurs indépendants, et contractuels de droit privé, confirme franceinfo.

Cette démarche numérique remplace l’ancienne méthode fastidieuse. Fini l’envoi par courrier de photocopies de bulletins de salaire : les anomalies peuvent désormais être signalées et les pièces justificatives déposées directement sur le site. Un conseiller retraite examine ensuite la recevabilité des documents pour corriger le relevé de carrière.

Vérifier tôt pour éviter les mauvaises surprises

Près de 400 000 personnes ont utilisé ce service l’année passée, ce qui montre son utilité. Vérifier son relevé, idéalement dès l’âge de 55 ans, permet de repérer des erreurs avant la retraite. Philippe Bainville rappelle : « C’est en grande majorité pour des demandes liées à l’activité. »

Il faut s’assurer de l’exactitude de plusieurs éléments :

la présence de quatre trimestres pour chaque année travaillée,

l’absence d’« année blanche »,

et la prise en compte des droits liés au chômage, à la maternité ou aux arrêts maladie.

Si des documents manquent, l’Assurance retraite peut consulter les déclarations d’employeurs sur les 80 dernières années (pour retrouver d’éventuelles périodes oubliées).