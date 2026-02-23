Des policiers armés dans les musées pour entrer sans payer ? Le débat explose

Un rapport parlementaire propose une idée assez directe : permettre aux policiers et aux gendarmes d’entrer gratuitement dans les musées à condition qu’ils portent leur arme de service. La proposition arrive alors que la vigilance autour des lieux culturels est forte, après le spectaculaire cambriolage du Louvre le 19 octobre dernier. Elle s’inscrit dans une réflexion plus large sur la sécurisation des collections publiques.

Pourquoi on en parle : la réflexion sur la sécurité des musées

Le rapport, intitulé « La sécurisation des collections publiques », a été rédigé par le député Renaissance Christophe Marion. Il comprend 24 recommandations visant à prévenir de futurs incidents dans les musées. La mission parlementaire a été déclenchée par le cambriolage du Musée du Louvre, qui a mis en lumière des failles possibles dans les dispositifs de protection.

Ce document est destiné à la ministre de la Culture, Rachida Dati, et doit être remis officiellement le vendredi 20 février, selon franceinfo qui a pu consulter le rapport. L’une des recommandations phares propose d’instaurer un dispositif appelé « visiter et protéger », inspiré d’un système déjà en place dans les trains depuis 2022 : il permettrait aux policiers et gendarmes (hors service) de visiter gratuitement les musées tout en gardant leur arme de service, afin de renforcer la sécurité.

Les recommandations et les dispositifs proposés

Outre l’idée des entrées gratuites pour les forces de l’ordre armées, le rapport insiste sur la nécessité de mieux former les agents d’accueil et de surveillance des musées. La formation viserait à les préparer à intervenir correctement en cas d’intrusion.

Le document propose aussi un plan global pour mieux sécuriser les collections publiques, avec une attention particulière portée à la protection contre les cyberattaques. Les chiffres cités sont frappants : les musées ont subi 138 cyberattaques en 2025, un nombre qui a doublé par rapport à 2024. Christophe Marion exprime la crainte que des cambrioleurs utilisent ces attaques pour désactiver les systèmes de vidéosurveillance avant de passer à l’intrusion.

Les cambrioleurs ciblent souvent des objets de valeur (bijoux, or et métaux précieux) qu’ils fondent puis revendent sur le marché noir. Sur les quinze dernières années, les vols restent globalement stables, avec une vingtaine d’incidents recensés chaque année. Mais le rapport note une évolution : une augmentation des vols plus violents, proches des méthodes de la criminalité organisée.