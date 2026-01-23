Voici ce que les seniors réussissent à épargner chaque mois selon une nouvelle étude

Dans un climat économique incertain, l’épargne retraite des seniors prend une nouvelle tournure. Une étude récente menée par Odoxa pour Groupama montre que les retraités et les préretraités français mettent en moyenne 255 € par mois en 2024, soit une hausse de 21 € par rapport à l’année précédente. Ce souci grandissant pour la sécurité financière reflète des préoccupations bien ancrées dans la société française.

Ce que les réformes des retraites changent pour l’épargne

Les réformes successives des retraites ont créé de l’incertitude chez les Français, poussant surtout les retraités et les préretraités à adopter des comportements d’épargne plus disciplinés. Ces changements législatifs ont modifié les habitudes financières et incité cette tranche de la population à renforcer son « matelas de sécurité ». Face à un cadre qui bouge, planifier la période post-activité devient une priorité, d’où cet effort d’épargne plus marqué.

Face à l’incertitude croissante, les seniors cherchent à constituer une épargne de protection pour faire face à des aléas comme des problèmes de santé ou des difficultés de logement. L’esprit de prudence et la recherche de sécurité guident ces décisions.

Ce que peut (ou ne peut pas) apporter une épargne plus élevée

Même si l’effort moyen de 255 € par mois peut aider à renforcer la stabilité financière sur le long terme, son efficacité dépend de plusieurs paramètres, y compris le taux d’épargne. L’horizon de placement, le rendement attendu et les conditions économiques comme l’inflation peuvent modifier les résultats. Selon le journal La Provence, la situation patrimoniale (dettes et charges récurrentes comprises) doit être prise en compte pour mesurer le réel effet de cette épargne.

Commencer à épargner tôt permet de mieux capitaliser et d’augmenter la capacité d’accumulation. Toutefois, un montant de 255 € mensuels peut rester insuffisant pour financer des projets ambitieux ou pour absorber de gros imprévus, surtout si l’horizon temporel est limité ou si les dépenses de santé augmentent.

Où placer son argent : les supports possibles

Les seniors disposent de plusieurs outils pour construire leur stratégies d’épargne, y compris des alternatives à l’assurance-vie. Les assurances-vie restent populaires pour leur souplesse de gestion et leur fiscalité avantageuse sur le long terme, avec des options comme les fonds en euros ou les unités de compte.

Le Plan Épargne Retraite (PER), avec la possibilité de déduire les versements (selon la situation fiscale), permet de sortir à la retraite sous forme de rente ou de capital. Par ailleurs, les Sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) offrent une diversification patrimoniale en générant des revenus réguliers via l’immobilier locatif mutualisé. L’équilibre entre sécurité, rendement à long terme et optimisation fiscale est primordial pour ces choix, tout en restant attentif au couple risque/liquidité.