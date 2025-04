Épargne : voici combien les Français mettent de côté en moyenne en 2025

En 2025, l’épargne des Français traverse de vraies transformations, puisqu’en moyenne, elle atteint 18,2 % de leur revenu disponible brut. Ce phénomène montre que les Français se mettent de plus en plus à économiser et ajustent leur manière de gérer leur argent face aux évolutions économiques et financières du pays.

Moyenne d’épargne et comportements selon l’âge

En moyenne, les Français mettent de côté 260 euros par mois, et 94 % d’entre eux réalisent au moins un placement dans l’année. Par contre, seulement 42 % font l’effort d’épargner régulièrement chaque mois. Ceux dont le revenu net mensuel dépasse 2 500 euros parviennent à économiser environ 600 euros par mois.

À 25 ans, les jeunes économisent environ 1 638 euros par an, ce qui correspond à un taux d’épargne de 8,3 %. Leur patrimoine brut médian se situe autour de 17 300 euros, et 56 % trouvent normal d’investir pour obtenir de meilleurs rendements. L’immobilier attire particulièrement cette tranche d’âge, puisque 65 % s’y intéressent, tandis que 37 % pensent déjà à préparer leur retraite.

Pour les trentenaires, l’épargne annuelle s’élève à environ 2 345 euros, ce qui représente un taux de 8,9 % – un peu plus élevé. Leur patrimoine médian atteint 137 100 euros, et près de la moitié des 25-34 ans ont entamé leurs préparatifs pour la retraite.

Les quarantenaires, eux, épargnent en moyenne 3 239 euros par an, avec un taux de 11,3 % et un patrimoine médian qui grimpe jusqu’à 181 500 euros. Beaucoup d’entre eux font le choix d’une stratégie d’épargne bien réglée.

Du côté des cinquantenaires, la moyenne des économies annuelles est d’environ 5 893 euros, soit un taux d’épargne de 17,8 %. Quant aux sexagénaires, ils épargnent un tout petit peu plus, avec une moyenne annuelle de 5 935 euros et un taux d’épargne similaire.

Répartition et performance des placements

Les Français orientent surtout leur épargne vers les livrets réglementés, qui représentent 81 % des investissements. Viennent ensuite les assurances-vie avec 29 %, le Plan d’Épargne en Actions (PEA) à 13 %, et le Plan Épargne Retraite (PER) qui attire environ 10 % des allocations. Pour l’immobilier hors SCPI, c’est tout de même une part réduite de 3 %.

Côté rendement, le rendement moyen des livrets réglementés a récemment progressé, passant de 2 % à 3 %. Attention toutefois, le taux du Livret A devrait redescendre à 2,4 % en 2025. Les SCPI proposent un rendement moyen attirant de 4,5 %, et les comptes à terme peuvent atteindre jusqu’à 3,8 % sur une période de cinq ans.

Facteurs économiques qui influent sur l’épargne

L’inflation s’est ralentie pour se stabiliser à 1,3 % fin 2024, pendant que la Banque Centrale Européenne baisse progressivement ses taux directeurs. D’après les prévisions, la croissance en 2025 sera modeste, à 1,1 %, ce qui devrait permettre d’améliorer un peu le pouvoir d’achat des ménages français, avec une hausse de +2,1 % dans ce domaine.

Disparités régionales et projets à venir

Il existe de nettes différences selon les régions. Par exemple, la Nouvelle-Aquitaine affiche une moyenne d’épargne de 51 701 euros, un peu supérieure à celle de l’Île-de-France, qui se chiffre à 51 064 euros. En Île-de-France, le coût de la vie élevé limite la somme épargnée à environ 537 euros par mois après déduction des charges.

Pour faire face aux défis de demain et atteindre des objectifs personnels, comme préparer sa retraite ou investir dans l’immobilier, il est conseillé aux jeunes adultes d’adopter des stratégies flexibles alliant sécurité et rendement. Pour les épargnants plus expérimentés, miser sur des produits garantis tels que les fonds en euros ou les comptes à terme peut offrir une stabilité précieuse.

Les évolutions qui se dessinent sur le marché poussent chaque ménage à revoir régulièrement sa façon d’épargner, non seulement pour préserver son pouvoir d’achat, mais aussi pour assurer une stabilité financière pour l’avenir.