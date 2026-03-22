Brice de Nice peut-il vraiment revenir ? Jean Dujardin lâche une phrase qui relance tout

Jean Dujardin, oscarisé pour son rôle marquant dans « The Artist », a laissé entendre qu’une nouvelle aventure autour de son personnage culte Brice de Nice pourrait se profiler. Lors de son passage le 11 mars dans l’émission « C’est à vous« , où il présentait son dernier film « Les rayons et les ombres », il a évoqué avec humour l’idée de prolonger l’expérience jusqu’à ses 75 ou 80 ans.

Ce que Brice de Nice a changé pour la carrière de Dujardin

Jean Dujardin, connu pour sa capacité à jouer des rôles très différents, garde une place particulière pour Brice de Nice. Ce surfeur amateur, entre les plages de la Côte d’Azur et Nice, incarne la légèreté et l’insouciance des débuts de l’acteur.

Sorti le 6 avril 2005 et réalisé par James Huth, « Brice de Nice » est devenu une comédie culte, avec des répliques qui ont marqué les esprits comme « Salut, ça farte ? » ou « art de casser ». Le film a récemment été restauré en 4K par le distributeur SND, soulignant son statut intemporel.

Dujardin, qui a enchaîné des rôles variés (de « Un gars, une fille » à « OSS »), parle de cette période avec tendresse. Il reconnaît que Brice lui a ouvert beaucoup de portes :

café-théâtre

bars

télévision

cinéma

et pourquoi pas la scène ou une comédie musicale

Où en est « Brice de Nice 3 »

Bien que Jean Dujardin n’exclue pas un troisième volet, « Brice de Nice 3 » reste un projet qui fait beaucoup parler les fans. Au-delà d’un film, l’acteur évoque des performances sur Internet ou même une comédie musicale pour redonner vie au personnage, relaye France 3.

« On peut tout imaginer avec ce personnage », a-t-il dit, montrant que les possibilités restent larges pour Brice.

La distribution du premier film comprenait Clovis Cornillac, Élodie Bouchez, Alexandra Lamy et le regretté Bruno Salomone, qui campait le rival de Dujardin. Le décès récent de Salomone à 55 ans a touché l’équipe et les spectateurs, rappelant l’importance de son apport au succès du film.