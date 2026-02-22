Œufs au supermarché : une fraude en cours qui trompe des milliers de clients

Les supermarchés français se retrouvent pris entre deux sujets qui inquiètent autour des œufs. D’un côté une fraude révélée : des œufs vendus comme étant de qualité supérieure remplacés par des variétés standard. De l’autre, l’association Anima dénonce le non‑respect des engagements des enseignes sur l’arrêt des œufs de poules élevées en cage.

Comment la fraude aux œufs a été découverte

Une consommatrice s’est rendu compte qu’elle avait été trompée après avoir acheté des œufs au supermarché. Les œufs, présentés comme de qualité supérieure, étaient en réalité plus petits et dépourvus de la « marque typique de la marque choisie ». Une vérification du « code imprimé sur la coquille » a confirmé la supercherie : il ne s’agissait pas des œufs payés mais bien d’une « variété standard ».

Cette substitution montre qu’on peut se retrouver avec des œufs de gamme inférieure à son insu. Les motivations sont économiques : la différence de prix entre œufs de qualité supérieure et variétés standard peut atteindre un ratio de 2:1, ce qui rend la tromperie rentable pour les auteurs anonymes de ces pratiques.

Ce que ça change pour les consommateurs

Il est conseillé de prendre quelques réflexes simples pour éviter ce type de fraude. Vérifiez la présence du logo de la marque sur la coquille et contrôlez le code qui identifie le type d’élevage (le premier chiffre du code indique le mode d’élevage : 0 = biologique, 1 = plein air, 2 = au sol, 3 = en cage). Par exemple, si vous achetez un paquet « biologique » et que le code sur l’œuf commence par « 2 » ou « 3 », c’est un indice de fraude, explique Radio France. Ces vérifications avant paiement peuvent éviter de mauvaises surprises.

Ces pratiques sapent la confiance des consommateurs envers les points de vente. Au‑delà de la perte économique directe pour l’acheteur, elles contribuent à un climat de défiance envers les commerces déjà sous tension.

La campagne d’Anima pour le bien‑être animal

En parallèle, Anima a lancé une campagne pour rappeler aux supermarchés leurs promesses d’arrêter la vente d’œufs de poules élevées en cage. Selon l’enquête menée par Anima en janvier dans « près de 400 magasins », plus de 70 % des supermarchés continuent de vendre ces œufs, estampillés « catégorie 3 ». Ce chiffre est précisé à 73 %, avec des taux particulièrement élevés chez Auchan, Lidl, et Super U, où ces œufs sont présents dans plus de 95 % des magasins.

Il y a dix ans, des enseignes comme Leclerc, Carrefour, Intermarché, et Aldi s’étaient engagées à cesser la vente de ce type d’œufs d’ici le 1ᵉʳ janvier 2026, mais les progrès semblent insuffisants. Le directeur d’Anima, Keyvan Mostafavi, met en avant la condition des poules, enfermées « toute leur vie dans l’équivalent d’une feuille A4 par poule ».