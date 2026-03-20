École et Aïd-el-Fitr 2026 : l’absence de votre enfant est-elle vraiment autorisée ?

Pour l’Aïd-el-Fitr, célébrée ce vendredi 20 mars 2026, de nombreux élèves et enseignants se préparent à marquer cette fête en famille. Ce moment de réjouissance et de partage coïncide toutefois avec des obligations scolaires qui posent la question de l’assiduité. La législation française prévoit des dispositions pour concilier célébrations religieuses et respect des obligations scolaires, tout en garantissant une égalité de traitement entre les élèves de différentes confessions.

Ce que dit la loi et les exceptions pour l’école

Le Code de l’éducation rappelle le principe fondamental de l’assiduité scolaire : les élèves doivent assister à tous les cours programmés. Toutefois, la loi prévoit des cas d’absence autorisée pour des raisons familiales ou religieuses, confirme La Voix du Nord. Une circulaire de l’Éducation nationale de 2004 autorise les absences lors des grandes fêtes religieuses qui ne tombent pas un jour férié. Par conséquent, l’Aïd-el-Fitr est reconnu comme une fête justifiant une absence exceptionnelle.

Fête musulmane par excellence, l’Aïd-el-Fitr s’inscrit parmi d’autres célébrations reconnues, telles que les fêtes juives, orthodoxes et bouddhistes. L’administration s’engage à respecter cette diversité cultuelle tout en veillant au principe de neutralité de l’école publique. Cette approche garantit un traitement équitable des élèves, quelle que soit leur confession.

Comment demander une autorisation d’absence

Pour bénéficier de cette autorisation, les parents doivent prévenir l’établissement à l’avance. Plusieurs options sont possibles :

un mot dans le carnet de correspondance,

un courriel adressé à l’école,

ou tout autre canal de communication habituel.

Il est recommandé de préciser que l’absence est due à la célébration de l’Aïd-el-Fitr. Dans la majorité des cas, cette procédure suffit à justifier l’absence.

Ces autorisations restent ponctuelles. Les demandes d’absences répétées ou prolongées peuvent être refusées si elles perturbent la scolarité de l’élève ou le bon fonctionnement de l’établissement. Il est important que ces exceptions restent des cas isolés ayant une conséquence limitée sur le cursus éducatif de l’enfant.