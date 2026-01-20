Les Français épargnent-ils vraiment ? Ce montant moyen risque de vous choquer

Malgré un pouvoir d’achat sous pression, les Français continuent de montrer une forte tendance à épargner. Publiée par la néo-banque Green-Got et relayée par Moneyvox, une étude récente explique comment, dans un climat d’incertitude économique, de nombreux foyers parviennent à mettre de l’argent de côté régulièrement. Cette habitude est souvent qualifiée de « réflexe de précaution » et de « matelas de sécurité » indispensable pour affronter les aléas économiques, alors que l’inflation a connu une hausse notable en 2025 et que l’épargne reste un pilier central des stratégies financières, avec une affirmation particulièrement forte pour 2026.

Un tableau contrasté de l’épargne en France

Au niveau national, les ménages français épargnent en moyenne5 650 € par an, soit environ 213 € par mois. En juin dernier, leur épargne financière totale atteignait un montant inédit de 6 477 milliards d’euros, presque deux fois supérieur à celui de leur dette publique. Pour beaucoup, l’épargne s’impose de plus en plus comme une base de stabilité financière, une tendance qui devrait se renforcer selon les prévisions pour 2026.

Sur le plan régional, les écarts sont importants. Les grandes métropoles dominent : l’Île-de-France affiche une moyenne de 7 500 € épargnés par an, contre environ 4 155 € annuels dans les zones rurales. L’Auvergne-Rhône-Alpes arrive à 6 800 €, la Provence-Alpes-Côte d’Azur à 5 500 €, tandis que le Centre-Val de Loire et la Normandie sont en dessous de la moyenne nationale avec 4 200 €. En Bourgogne–Franche‑Comté, l’épargne plafonne à 4 300 € par an, ce qui illustre bien les disparités régionales.

Automatiser pour mieux épargner

L’automatisation des versements apparaît comme un levier important, plus de 81 % des habitants des grandes villes utilisent des produits financiers pour faciliter l’épargne, contre un peu plus de 51 % en zones rurales. Cette méthode rend l’épargne moins vulnérable aux aléas saisonniers et aide à garder une discipline sur le long terme. Green-Got préconise de démocratiser ces outils pour réduire les écarts d’épargne entre régions. Parmi les épargnants, près de deux tiers mettent de l’argent de côté régulièrement, et plus des trois quarts utilisent des mécanismes automatiques.