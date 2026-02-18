Retraite 2026 : cette ancienne activité peut vous faire gagner des trimestres

En 2026, une nouvelle mesure vise à améliorer les conditions de retraite des sapeurs‑pompiers volontaires et professionnels en France. Lancée par l’État via le décret n° 2026-18, elle prévoit une majoration de la durée d’assurance pour les volontaires, dans un climat d’incertitude autour de l’avenir des retraites. Publié au Journal officiel le 21 janvier 2026, ce décret pourrait changer la donne pour de nombreux sapeurs‑pompiers, reconnus pour leur engagement au service de la société.

Ce qui change pour les sapeurs‑pompiers volontaires

Les sapeurs‑pompiers volontaires, qui représentent environ 78 % des effectifs totaux avec près de 199 000 membres fin 2024, sont les principaux bénéficiaires de la mesure. Le décret instaure une majoration de durée d’assurance dans les régimes de retraite, fondée sur un barème de bonification lié à la durée totale de service. Ainsi, les années passées au service seront reconnues indépendamment du métier principal des volontaires, explique le magazine Pleine Vie.

Le barème précise que pour dix ans d’engagement, un sapeur‑pompier volontaire bénéficiera d’un trimestre de retraite supplémentaire, avec des trimestres supplémentaires accordés après vingt ans de service. Cet ajout peut faire une différence notable en fin de carrière, permettant une retraite anticipée à taux plein pour de nombreux volontaires.

Conditions et démarches à connaître

Pour profiter de ce dispositif, la pension des sapeurs‑pompiers doit prendre effet à partir du 1er juillet 2026. Un départ en retraite avant cette date ne donnera donc pas droit aux trimestres supplémentaires. Chaque volontaire devra demander un état des services à son dernier Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), document qui récapitulera les périodes d’engagement et sera transmis à la caisse de retraite concernée, soulignant l’importance des démarches administratives. Ce passage administratif est nécessaire pour faire valoir leurs droits et allonger leur durée d’assurance.

Et pour les sapeurs‑pompiers professionnels ?

Pour les sapeurs‑pompiers professionnels, il n’y a pas de trimestres supplémentaires prévus, mais le décret a supprimé une surcotisation spécifique. Cette suppression aligne le taux de retenue sur le taux classique, ce qui se traduit par une augmentation du salaire net des agents concernés. La mesure a pris effet dès la publication du décret, et elle a déjà eu des effets positifs pour les professionnels du secteur.