Abonnements : 10 000 Français disent stop aux hausses de prix

En moins d’un jour, plus de 10 000 personnes ont signé la pétition initiée par Spliiit et Sharesub, témoignant d’un ras-le-bol des consommateurs français face aux pratiques abusives des plateformes numériques.

Une mobilisation éclair avec jepaiejechoisis.fr

Le 14 octobre 2026, Spliiit et Sharesub lancent jepaiejechoisis.fr, un site pour défendre les droits des consommateurs d’abonnements numériques. Ils soutiennent la proposition de loi n°3101 déposée le 23 juillet par le député Mickaël Bouloux et six autres parlementaires de divers horizons politiques. Cette loi propose que le titulaire d’un abonnement puisse choisir librement les bénéficiaires des accès multiples inclus dans l’offre.

Jonathan Lalinec, cofondateur de Spliiit, souligne : « Les abonnements numériques sont devenus essentiels pour des millions de Français. Pourtant, leurs conditions d’utilisation évoluent souvent sans qu’ils puissent s’y opposer. Avec cette pétition, nous voulons porter leur voix et promouvoir des règles plus justes et transparentes. »

La rapidité de l’engagement témoigne d’une colère profonde. Les Français dépensent en moyenne 54 euros par mois en abonnements numériques, bien au-delà des 28 euros qu’ils jugent raisonnables, selon Le Figaro.

Spliiit et Sharesub : alliées pour les droits des consommateurs

Spliiit et Sharesub, bien que concurrentes, s’unissent pour défendre une cause politique, illustrant une nouvelle forme de responsabilité sociale. Jean-Brice de Cazenove, fondateur de Sharesub, déclare : « L’économie a évolué vers l’abonnement, conférant aux plateformes un pouvoir qui nécessite une régulation pour protéger les consommateurs. » Les deux entreprises proposent de partager des abonnements entre particuliers, réduisant les coûts de 30 à 75 %. Sharesub annonce des économies moyennes de 480 euros par an pour ses utilisateurs.

Ces entreprises s’opposent aux géants américains du streaming, tels que Netflix et Spotify, qui limitent le partage via des notions floues de « foyer ». Dans un contexte de colocation ou de familles recomposées, Spliiit et Sharesub prônent une utilisation libre des abonnements payés. Leur pétition s’inscrit dans un mouvement européen de régulation des plateformes numériques.

Quels abus sont dénoncés par les consommateurs ?

Les signataires de la pétition critiquent trois pratiques abusives : les hausses tarifaires sans amélioration du service, les restrictions d’usage rétroactives comme celles de Netflix en 2023, et l’opacité des conditions d’utilisation modifiées unilatéralement sans recours possible autre que la résiliation.

Ils demandent aussi plus de transparence sur la collecte des données personnelles, limitée aux informations essentielles au service, sans collecte excessive pour des fins commerciales. Avec 78 % des Français réduisant leurs dépenses chaque euro compte. La proposition de loi n°3101, soutenue par sept députés de divers partis, pourrait être examinée prochainement, faisant de la France le premier pays européen à légaliser le partage d’abonnement.