Cadeaux d’affaires : la DGSI révèle 4 cas d’espionnage

Un simple cadeau, une attention commerciale bienveillante ou une soirée somptueuse lors d’un salon professionnel peuvent dissimuler des opérations d’ingérence étrangère. Ces gestes apparemment courtois visent parfois à compromettre, espionner ou rendre dépendantes des entreprises françaises. La Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) alerte sur ces pratiques dans un flash de septembre 2026, où elle expose quatre affaires mettant en lumière les méthodes de certains acteurs étrangers.

Offrir des présents dans le cadre professionnel est une pratique mondiale courante. Ces gestes, quand ils respectent les lois anticorruption, ne posent normalement pas de problème. Toutefois, les services de renseignement français notent une utilisation croissante de cette pratique à des fins malveillantes.

L’enjeu va au-delà de l’éthique, touchant à la sécurité économique nationale, à la protection du patrimoine immatériel et à la réputation des sociétés. Les secteurs stratégiques comme la défense, les technologies de pointe et la recherche sensible sont particulièrement visés par ces tentatives d’ingérence.

Stratégies d’espionnage dissimulées dans des cadeaux

Le premier cas rapporté par la DGSI montre la sophistication des techniques utilisées. Un établissement industriel français dans un secteur sensible a reçu des partenaires étrangers. Après leur visite, des objets symboliques ont été offerts aux dirigeants. Ces objets, bien que similaires en apparence, présentaient un poids anormal. Soupçonnant des dispositifs d’espionnage, la direction sûreté a écarté ces cadeaux. Une analyse technique a confirmé une « anomalie grave » dans l’un des objets.

Bien que la nature exacte de l’anomalie n’ait pas été précisée, l’expertise technique a justifié une réaction immédiate. Ce cas illustre comment des objets anodins peuvent servir à l’espionnage industriel ou à la captation d’informations confidentielles.

Clés USB et menaces numériques

La menace numérique est une autre facette de cette stratégie d’infiltration. Lors d’un salon international, des représentants d’une société française ont reçu des clés USB d’une entreprise étrangère. Par précaution, elles ont été soumises à une expertise, révélant la présence de logiciels malveillants sur deux des cinq clés. Ces clés, déguisées en goodies promotionnels, transportaient un cheval de Troie numérique.

L’entreprise française a immédiatement rompu tout contact avec son interlocuteur étranger. La question de savoir si l’infection était volontaire ou accidentelle demeure sans réponse, mais la prudence a prévalu. Le contrôle préalable a permis de détecter la menace avant toute utilisation des systèmes informatiques de l’entreprise.

Soirées somptueuses : des pièges coûteux

Les menaces ne proviennent pas uniquement des objets connectés. Lors d’un salon en France, un représentant étranger a invité des dirigeants français à une soirée somptueuse. Les frais, s’élevant à plusieurs dizaines de milliers d’euros, ont été couverts par l’entreprise étrangère. Selon la DGSI, cela visait à obtenir des informations confidentielles et à compromettre les participants en les incitant à consommer de l’alcool pour les photographier dans des situations gênantes.

Offres gratuites et dépendance commerciale

Un autre cas concerne une entreprise française ayant reçu plus du double du matériel commandé auprès d’un fournisseur étranger, incluant un équipement coûteux et innovant. Le responsable commercial a été invité à visiter le siège du fournisseur, avec tout pris en charge. La DGSI a alerté sur les risques de dépendance commerciale et de captation d’informations lors de ce déplacement. L’entreprise a renvoyé le matériel et refusé l’invitation.

Procédures d’évaluation des cadeaux

Face à ces menaces, la DGSI recommande d’évaluer systématiquement les cadeaux reçus. Il s’agit d’identifier l’origine du présent et d’analyser les objets pour détecter d’éventuels dispositifs d’espionnage. La DGSI conseille de ne pas exposer les cadeaux dans des lieux sensibles et de soumettre tout équipement numérique à une analyse préalable. En cas de doute, il est préférable de se débarrasser de l’objet suspect.

Sensibilisation et prévention

Au-delà des mesures techniques, la sensibilisation du personnel est cruciale. La DGSI préconise des campagnes de sensibilisation pour alerter sur les risques liés aux cadeaux. Les dirigeants et employés en contact avec l’étranger sont des cibles privilégiées et doivent être particulièrement vigilants.

Une charte interne sur les cadeaux, à l’image de la charte informatique, peut être mise en place pour rappeler les risques et obliger à déclarer les propositions gratuites d’acteurs étrangers. Les voyages et dîners offerts doivent être évalués pour éviter les pièges de compromission.