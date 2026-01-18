Il voulait payer une simple amende : l’arnaque qui a vidé le compte d’un retraité en quelques minutes

En septembre 2024, lors d’un séjour à Nice, Eddie, un retraité de 67 ans originaire de l’Ariège, a été victime d’une escroquerie numérique sophistiquée. Passionné de triathlon, il s’était rendu en ville pour assister aux championnats du monde de la discipline quand il a reçu un SMS inquiétant. Convaincu qu’il s’agissait d’une procédure légitime liée à son séjour, il a malheureusement perdu 3 800 € à cause de cette arnaque. Ce cas soulève des questions sur la sécurité numérique et les pratiques des institutions financières.

Quand la confiance a été détournée

Le scénario avait été monté pour paraître tout à fait crédible. Tout part d’un premier SMS, soi-disant envoyé par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), signalant une amende de stationnement non réglée. Eddie, qui avait utilisé l’application PayByPhone, n’a pas remis en question l’authenticité du message.

Un second SMS lui est ensuite parvenu, annonçant une majoration imminente en cas de non-paiement. Pensant corriger un oubli, Eddie a répondu au message sans se méfier, relaye La Dépêche. Les fraudeurs ont enchaîné rapidement : un appel où une femme persuasive a expliqué que son compte serait débité de 3 800 € s’il ne donnait pas son numéro de carte bancaire.

Peu après, un autre appel est arrivé, cette fois d’une prétendue conseillère de La Banque Postale, affirmant que le numéro de sa carte avait servi à trois achats frauduleux. Pour « résoudre » le problème, elle lui a demandé son code Certicode. Pris de panique et poussé par l’urgence de la situation, Eddie a communiqué le code, ce qui a permis le prélèvement frauduleux, démontrant l’efficacité des stratégies psychologiques des escrocs.

Ce que ça lui a coûté, financièrement et moralement

Au final, La Banque Postale n’a remboursé que 600 €, laissant une perte potentielle nette de 3 200 €. « J’ai été mis dans une situation de confiance, puis ils ont joué sur la rapidité et la peur », a-t-il confié, visiblement écœuré, soulignant les conséquences dévastatrices des arnaques. Malgré une certaine connaissance des arnaques en ligne, Eddie dit que tout semblait si authentique qu’il s’est fait avoir. Il en est sorti très affecté dans sa confiance envers les outils numériques, illustrant la vulnérabilité des retraités.

Dès qu’il a réalisé l’escroquerie, Eddie a déposé plainte et multiplié les démarches auprès de sa banque pour récupérer la totalité des fonds prélevés. La banque a refusé le remboursement complet, invoquant la faute d’Eddie pour avoir communiqué ses codes de sécurité. Il se retrouve donc dans une situation délicate, avec une perte financière et le sentiment d’avoir été dupé qui restent difficiles à accepter.

Rester vigilant : prévenir et se protéger

Les autorités bancaires rappellent que les établissements ne demandent jamais à leurs clients de transmettre des mots de passe ou des codes de validation par téléphone. Elles n’utilisent pas non plus de liens ou de QR codes envoyés par SMS pour effectuer des opérations bancaires. Malgré ces avertissements, Eddie résume bien la leçon : « Ça n’arrive pas qu’aux autres. »