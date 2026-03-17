Ils reconstituent le visage de « Little Foot »… et la ressemblance avec nous trouble

Une avancée majeure dans la compréhension de nos ancêtres hominins vient d’être réalisée grâce à une reconstruction numérique innovante du visage de « Little Foot », un Australopithecus datant de 3,67 millions d’années. Cette étude, menée par l’Université de Witwatersrand et publiée dans Comptes Rendus Palevol, promet de bousculer notre vision des hominins précoces en Afrique.

Retour aux origines humaines

Parmi les nombreux fossiles découverts, Little Foot se distingue par sa conservation exceptionnelle : il a été exhumé des célèbres Grottes de Sterkfontein, situées à environ 40 km au nord‑ouest de Johannesburg. Ce site remarquable, le Cradle of Humankind, renferme des trésors fossiles vieux de millions d’années. Le squelette amalgamé de cet Australopithecus, décrit comme le plus complet jamais mis au jour, a toutefois souffert de distorsions sévères dues aux forces géologiques qui ont déformé ses os.

Pour redonner forme au visage de Little Foot, les chercheurs ont utilisé des techniques de pointe. Grâce au Diamond Light Source, des scanners synchrotrons à haute résolution ont permis d’éliminer numériquement les déformations et de reconstituer intégralement la région faciale, notamment la région orbitale complexe, sans jamais toucher physiquement le fossile fragile. « Ce schéma est inattendu », a souligné Amélie Beaudet, chercheuse à l’Université de Witwatersrand, ajoutant que cet effort d’ingénierie virtuelle pourrait révéler des aspects évolutionnaires plus dynamiques que prévu.

Un portrait évolutif plus complexe

La valeur de cette découverte tient autant à la qualité de la reconstruction faciale qu’à la possibilité d’explorer de nouvelles dimensions de l’évolution humaine. Avec cette technologie, les chercheurs ont réalisé neuf mesures linéaires du visage et ont analysé la morphométrie géométrique tridimensionnelle de Little Foot. Ces résultats ont été comparés à trois autres fossiles d’Australopithecus et à ceux de plusieurs grands singes vivants. Fait fascinant : Little Foot présentait plus de similarités avec les fossiles d’Afrique de l’Est qu’avec un spécimen sud‑africain plus jeune, tant pour la taille faciale globale que pour la forme et les dimensions des orbites.

Cette ressemblance inattendue suggère que l’évolution faciale n’est pas simplement le fruit de développements régionaux isolés. Dominic Stratford, directeur de recherche aux Grottes Sterkfontein, a déclaré aux grottes de Sterkfontein à Wits : « L’étude soutient l’idée de l’Afrique comme un paysage évolutif connecté ». Ces analyses remettent donc en question l’hypothèse d’évolutions locales strictement séparées et ouvrent la piste d’échanges ou de liens plus étroits entre les populations d’Afrique de l’Est et du Sud. L’idée que Little Foot puisse représenter une lignée ayant des connexions étroites avec d’autres populations ne peut pas être écartée.