Cette lettre enfouie depuis 400 ans bouleverse l’histoire d’un roi que beaucoup croyaient inventé

Une découverte archéologique en Nubie confirme l’existence du roi Qashqash, jusque-là surtout présent dans les récits légendaires, rapporte Popular Mechanics. Tout repose sur des fragments de papier datés des XVIe ou XVIIe siècles. Ce qui frappe, c’est qu’on y trouve un ordre royal portant sur l’échange d’une brebis contre des textiles, preuve concrète du pouvoir exercé par ce souverain nubien.

Le cadre historique et géographique

Old Dongola, sur la rive orientale du Nil en Nubie, était l’ancienne capitale du royaume chrétien de Makuria. La cité a connu une prospérité au Moyen Âge avant de décliner au XIVe siècle. La période concernée par cette découverte remonte à la fin du XVIe ou début du XVIIe siècle, une époque où la région était sous influence islamique pendant la période Funj. Les fouilles dans les ruines ont mis au jour la « House of the Mekk », un édifice réputé pour être la résidence d’un dirigeant de haut rang.

Les équipes ont aussi retrouvé une foule d’objets témoignant d’une civilisation florissante :

des papiers

des textiles luxueux

des bijoux

des chaussures en cuir

des manches de poignards en ivoire ou en corne de rhinocéros

ainsi que des boulets de mousquet

La qualité et la variété de ces trouvailles indiquent un haut statut social et des échanges culturels et militaires riches.

Un document inédit : l’ordre du roi Qashqash

Parmi les plus de vingt morceaux de papier découverts, l’un, mesurant 10,16 cm par 8,89 cm, s’est révélé particulièrement précieux. Il s’agit d’un édit administratif rédigé en arabe, où le roi Qashqash adresse des instructions à Khidr, probablement un membre de son personnel. L’ordre concerne la réception de trois unités textiles de la part de Muhammad al-Arab en échange d’une brebis et de sa progéniture. Pour accomplir l’échange, Khidr devait se procurer la brebis auprès d’Abd al-Jabir.

Au-delà de l’apparente simplicité de la transaction, le document éclaire les rouages de la micropolitique et des échanges économiques au sein du royaume. Il offre un aperçu rare et précieux des pratiques administratives de l’époque et atteste de l’implication directe du souverain dans les affaires quotidiennes.

Preuves archéologiques et portée historique

La datation du papier a été établie grâce à un faisceau de preuves : données numismatiques, datation radiocarbone et étude des couches stratigraphiques, situant l’écriture de l’ordre entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle. Les auteurs de l’étude, publiée dans la revue Azania: Archaeological Research in Africa, soulignent que ces documents fournissent un aperçu inestimable des réseaux sociaux de Dongola avant l’ère coloniale. En apportant des éléments tangibles, l’étude fait le lien entre la tradition légendaire et l’histoire vérifiable, transformant l’image du roi Qashqash en celle d’un dirigeant authentique documenté par des faits.

La découverte de cet ordre, présentée comme la « pièce maîtresse » des preuves historiques, reconfigure notre compréhension de la Nubie précoloniale. Elle montre comment des figures longtemps cantonnées aux récits oraux peuvent être replacées dans un cadre historique concret, et enrichit notre connaissance de la dynamique culturelle et politique des royaumes de l’époque.