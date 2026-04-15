Un camion KitKat désormais escorté par un convoi de sécurité : après le vol de 12 tonnes de chocolat, la marque ne prend plus aucun risque

Un événement inattendu a marqué les rues de Toronto le mercredi 8 avril. Un camion transportant des barres de chocolat KitKat a été escorté par un convoi de sécurité, une mesure peu commune, qui fait suite à un vol spectaculaire de chocolat en Europe, raconte The Independent. Cette situation, problématique pour la société Nestlé, a aussi servi d’opportunité en matière de marketing.

Le vol et ce que ça représente

Une enquête a été ouverte après le vol de 12 tonnes de chocolat, soit plus de 400 000 barres KitKat, survenu quelque part en Europe. Le véhicule transportant cette nouvelle gamme de chocolat avait quitté le centre de l’Italie pour rejoindre la Pologne, mais n’est jamais arrivé à destination. Ce vol a été confirmé par le géant alimentaire Nestlé, qui collabore désormais avec les autorités locales et des partenaires d’approvisionnement pour tenter de retrouver à la fois le véhicule et sa précieuse cargaison, qui restent à ce jour introuvables.

De cet événement criminel a découlé l’escorte inédite du camion KitKat dans les rues de Toronto, Canada, signe de la vigilance autour de l’affaire. Le dispositif a attiré l’attention par son côté inhabituel, presque spectaculaire, rappelant une escorte présidentielle. Les SUV noirs entourant le camion ont offert une scène visuelle saisissante en plein cœur de Toronto.

La stratégie marketing et le détournement médiatique

KitKat Canada, loin de paniquer après ce vol majeur, a choisi de tirer parti de la médiatisation de l’incident via une stratégie marketing audacieuse. La marque a transformé un « cauchemar logistique » en opportunité promotionnelle, avec une opération conçue par l’agence de publicité Courage. En utilisant le concept du « newsjacking », KitKat a amplifié la résonance médiatique en intégrant l’incident à sa communication autour d’un réapprovisionnement stratégique avant Pâques.

L’opération a été pensée non seulement pour capter l’attention dans la rue, mais aussi pour se diffuser largement sur les réseaux sociaux comme TikTok et Instagram. L’objectif était de transformer ce fait divers en un récit de marque fort, capable de lancer la conversation autour du produit, tout en maintenant le public en haleine quant à l’issue de l’enquête.