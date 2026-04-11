Robert De Niro veut transformer Barbuda avec 162 hectares de villas de luxe : l’ouverture est pour bientôt

Barbuda, île pittoresque des Antilles réputée pour sa nature préservée, s’apprête à accueillir un projet touristique de 230 millions d’euros. Baptisé « The Beach Club Barbuda », ce développement porté par l’investisseur principal Robert De Niro veut transformer la plage surnommée « Lady Diana » en un refuge de luxe mêlant design moderne et respect de l’environnement. Un acteur bien connu, Nobu, participe à cette transformation pour attirer une clientèle internationale en quête de tranquillité et d’exclusivité.

Ce que proposera le complexe

Le projet s’étend sur 162 hectares et inclura plus de 3 kilomètres de littoral, avec une densité bâtie faible pour préserver le cadre naturel. L’ouverture du Nobu Beach Inn est prévue pour 2027, et les premières installations devraient voir le jour dès 2026. Le club de plage offrira une gamme de services privés : restaurants, espaces de fitness, et espaces bien‑être gérés par Nobu.

Au programme figurent 36 chambres réparties dans 17 villas indépendantes, un club-house avec restaurant et bar, ainsi que des infrastructures dédiées au bien‑être. L’idée est de conserver une ambiance où tranquillité et confidentialité priment, une philosophie mise en avant par Katy Horne, directrice générale de The Beach Club.

Les logements et infrastructures privées

Le projet comprend aussi 25 résidences en bord de mer avec accès direct à la mer. Ces logements, d’une surface maximale de 557 m², seront proposés à la vente avec une option de gestion locative. S’ajoutent 23 complexes individuels et 7 quintas, chacun avec une sortie directe sur la plage.

Les parcelles des Beach Club Villas, d’un hectare, seront commercialisées à partir de 6,44 millions d’euros, tandis que celles des Beach Club Estates, allant jusqu’à 6 hectares, débuteront à 13,80 millions d’euros.

Comment s’y rendre et quelles perspectives économiques

L’Aéroport international Burton-Nibbs, dont l’inauguration est prévue pour 2024, facilitera l’accès à la destination. Situé à seulement 90 minutes d’Antigua en vol, il devrait encourager aussi bien les séjours longs que les visites courtes. Selon Andrew Robson, directeur des ventes, « les gens peuvent voler et expérimenter l’île de première main beaucoup plus facilement qu’auparavant ».

La commercialisation des propriétés a commencé récemment, avec un accueil favorable relayé par Forbes et Telegraph. La stratégie marketing met l’accent sur la confidentialité et le calme de l’île, ciblant une clientèle haut de gamme soucieuse des conséquences de ses choix sur l’environnement.