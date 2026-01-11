Retraite 2026 : la mauvaise surprise (ou le soulagement) qui attend votre pension nette

Depuis le 2 janvier 2026, les retraités affiliés au régime complémentaire Agirc-Arrco vont voir évoluer les prélèvements sociaux obligatoires. Ce coup de mou concerne potentiellement les 14 millions de retraités ex-salariés du privé et peut modifier le montant net de la retraite complémentaire.

Les retraités affiliés à l’Agirc-Arrco ont observé des fluctuations de leurs pensions entre janvier et mars 2025, dues à des ajustements automatiques basés sur les données fiscales.

Ce qu’il faut savoir sur les prélèvements sociaux

Chaque année, le montant net de la retraite complémentaire Agirc-Arrco peut varier selon des prélèvements sociaux calculés sur la situation de chaque bénéficiaire.

Les critères qui entrent en jeu : le revenu fiscal de référence, le nombre de parts et le lieu de résidence. Ce sont ces éléments, déterminés par l’administration fiscale et appliqués par l’Agirc-Arrco, qui font varier le montant effectivement versé sur votre compte.

Les différents taux de contributions sociales générales (CSG) possibles sont :

une exonération totale

un taux réduit de 3,8 %

un taux médian de 6,6 %

ou un taux normal de 8,3 %

Au-delà de ces taux, le plafond global des prélèvements est fixé à 10,1 % du montant brut de la pension (le montant brut reste figé ; c’est la part nette qui peut bouger).

Comment votre retraite peut varier en 2026

Il est donc important pour chaque retraité de comprendre ce qui peut changer sur sa fiche de paie en 2026.

Les ajustements des pensions peuvent entraîner des variations, tant à la hausse qu’à la baisse, en fonction des prélèvements sociaux comme la CSG et la CRDS. À l’inverse, une baisse des prélèvements se traduira par une hausse du net perçu. Si vos éléments fiscaux penchent en faveur d’un allégement, vous verrez immédiatement la différence sur votre compte en début d’année.

Ce qui est prévu et comment s’adapter

Certains profils fiscaux peuvent bénéficier d’exonérations partielles ou totales, ce qui réduit le taux global des prélèvements et augmente le net perçu.

Pour obtenir des informations précises, l’Agirc-Arrco met à disposition un espace personnel en ligne où chaque affilié peut consulter des données personnalisées sur l’évolution de sa retraite.

Les retraités du secteur privé pourraient voir leur diminution des pensions nettes dès janvier 2026, en raison de mécanismes fiscaux complexes.