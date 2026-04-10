Ce lien entre faim et mémoire que personne ne soupçonnait : des chercheurs français pointent le sucre comme déclencheur des souvenirs

L’effet de l’alimentation, et plus précisément du sucre, sur la consolidation de la mémoire attire autant la curiosité que l’attention. Pendant des décennies, professeurs et étudiants ont testé toutes sortes de méthodes pour mieux retenir : schémas, surligneurs, techniques variées. Une étude publiée dans la revue Nature par des chercheurs du Laboratoire de Plasticité Cérébrale de Paris apporte un nouvel éclairage sur la manière dont certains aliments, comme le sucre, peuvent modifier notre mémoire.

Ce qu’on a découvert chez la mouche du vinaigre

La recherche, menée par Thomas Preat et Pierre-Yves Plaçais au CNRS, s’est intéressée aux mécanismes par lesquels la mouche du vinaigre (Drosophila melanogaster) consolide sa mémoire olfactive. L’équipe a étudié l’effet d’un apprentissage aversif : l’odeur de fructose couplée à de petites décharges électriques, pour comprendre comment les mouches forment des souvenirs durables après un conditionnement espacé.

La découverte clé porte sur les neurones Gr43a. Ces neurones, habituellement activés par une récompense sucrée, se comportent de la même façon après des sessions d’apprentissage aversif espacées, même quand les mouches sont nourries. Ce phénomène, appelé « effet d’espacement », restaure la sensibilité au sucre des neurones Gr43a, comme si la mouche était en état de jeûne.

Comment ils ont étudié les circuits neuronaux

Pour en arriver là, les chercheurs ont utilisé des méthodes pointues comme le silençage génétique et l’imagerie calcique. Ces techniques ont permis de montrer que la réactivation des neurones Gr43a est indispensable à la formation de souvenirs durables. Fait intéressant : le silençage de ces neurones après le conditionnement empêchait le développement de la mémoire à long terme. Cela met en évidence le rôle du sucre dans l’activation de ces neurones et la consolidation des souvenirs après apprentissage.

Ce que ça dit sur l’alimentation et la mémoire

L’étude, relayée par Infobae, montre que la consommation de sucre ou de glucose après l’apprentissage est nécessaire pour la consolidation des souvenirs. Les résultats suggèrent que les glucides interviennent de façon sélective dans ce circuit neuronal. Ce mécanisme s’appuie sur des preuves moléculaires et comportementales, et pourrait expliquer pourquoi on ressent souvent une fringale de sucre après un gros effort intellectuel.

Le sucre ne se contente pas de nourrir le cerveau : il peut aussi participer à la fixation des souvenirs. Cela dit, ces découvertes chez la drosophile demandent des investigations supplémentaires avant d’être transposées à d’autres espèces, y compris les mammifères.