Indemnité carburant portée à 100 euros pour les grands rouleurs

Une aide renforcée face à la flambée des prix

Le gouvernement intensifie son soutien aux grands rouleurs, ces travailleurs dépendant de leur véhicule pour se rendre au travail. L’indemnité carburant, initialement fixée à 50 euros entre avril et septembre 2026, est relevée à 100 euros pour le dernier trimestre. Cette mesure s’inscrit dans une série d’ajustements sociaux face à la hausse persistante des prix du carburant et la nécessité de soutenir les ménages touchés par l’inflation énergétique.

Le 22 avril 2026, Sébastien Lecornu, alors ministre responsable du dossier, a annoncé le dispositif, qui a débuté le 27 mai. Initialement prévu jusqu’au 30 septembre, il est prolongé jusqu’à décembre 2026. L’administration fiscale précise que « l’aide s’élève à 100 euros pour octobre à décembre, soit l’équivalent de 40 centimes par litre, contre 20 centimes précédemment ». Ce doublement résulte de l’augmentation rapide des prix pendant l’été.

Extension à 5,5 millions de bénéficiaires

L’élargissement du dispositif marque un tournant dans le soutien aux mobilités contraintes, faisant passer le nombre de bénéficiaires de trois millions à 5,5 millions, soit une augmentation de plus de 80 %. Cette extension est due à une augmentation significative du plafond de revenus. Jusqu’en septembre, seuls les foyers avec un revenu fiscal de référence par part inférieur à 16 880 euros étaient éligibles.

À partir d’octobre 2026, les critères sont assouplis : les personnes seules gagnant jusqu’à 2 035 euros nets mensuels, les couples avec un enfant jusqu’à 4 070 euros, et ceux avec deux enfants jusqu’à 6 100 euros peuvent bénéficier de l’aide. Ces nouveaux seuils incluent une large part des classes moyennes inférieures, particulièrement affectées par l’inflation.

Critères d’éligibilité des grands rouleurs

Les demandeurs doivent remplir plusieurs critères : être domiciliés fiscalement en France, avoir au moins 16 ans au 31 décembre 2024 et avoir déclaré des revenus d’activité. Le véhicule doit être utilisé pour l’activité professionnelle, être un véhicule terrestre à moteur thermique ou hybride non rechargeable, et être assuré à la date de la demande. Les véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont exclus, soulevant des questions quant aux objectifs de transition énergétique.

La notion de « grand rouleur » est définie par deux critères : parcourir au moins 15 kilomètres par trajet entre domicile et travail, ou effectuer au moins 8 000 kilomètres par an pour des motifs professionnels. Cette définition cible les salariés vivant loin de leur lieu de travail en raison du coût élevé du logement urbain, ainsi que les indépendants ou agriculteurs nécessitant de nombreux déplacements.

Modalités de versement et enjeux futurs

Pour ceux ayant déjà perçu l’aide entre avril et septembre 2026, aucune démarche n’est nécessaire. La nouvelle indemnité de 100 euros sera versée automatiquement à la mi-octobre. Pour les nouveaux bénéficiaires, une demande en ligne sera possible dès le 22 octobre 2026 via le site impôts.gouv.fr. Un simulateur en ligne, disponible dès le 12 octobre, aidera les usagers à vérifier leur éligibilité.

Il est crucial de noter que l’aide ne peut être accordée qu’une fois par véhicule, ce qui pourrait désavantager les familles nombreuses ou les couples avec plusieurs véhicules. Cette mesure vise à éviter les abus mais pose des questions d’équité.

L’extension de l’aide met en lumière les difficultés croissantes des mobilités périurbaines, exacerbées par l’augmentation des prix de l’immobilier en centre-ville. Près de 60 % des actifs français utilisent quotidiennement leur voiture pour se rendre au travail. L’indemnité de 100 euros offre un répit temporaire, mais ne remédie pas aux problèmes structurels. Elle compense partiellement les hausses de carburant, estimées entre 15 et 20 centimes par litre en quelques mois.

Le coût total du dispositif pour 2026 s’élève à 850 millions d’euros, avec 550 millions pour le dernier trimestre et 300 millions pour la première période. Ce soutien aux véhicules thermiques ou hybrides non rechargeables est critiqué pour son incohérence avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Malgré cela, les défenseurs soulignent la nécessité de protéger le pouvoir d’achat des ménages modestes, souvent incapables d’acquérir un véhicule électrique.

Avec la reconduction de l’aide jusqu’à fin 2026, son avenir au-delà du 31 décembre reste incertain. Certains plaident pour un dispositif pérenne indexé sur les prix du carburant, tandis que d’autres préconisent d’orienter les fonds vers des alternatives écologiques. En attendant, les 5,5 millions de grands rouleurs peuvent se préparer à recevoir ou demander leur indemnité, une aide précieuse face aux chocs énergétiques, mais qui ne remplace pas une réflexion sur les mobilités futures.