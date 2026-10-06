Gemini : Google va faire payer les modèles les plus performants

À partir du 9 octobre 2026, Google réserve ses modèles d’IA Gemini les plus performants aux utilisateurs payants, marquant un tournant vers une IA générative accessible uniquement aux plus fortunés. Cette décision accentue la fracture numérique, quelques mois après l’introduction de quotas basés sur la puissance consommée.

Google limite l’accès gratuit à Gemini : fin de l’IA pour tous

Le 9 octobre 2026, l’accès aux modèles Gemini change radicalement. Les utilisateurs gratuits n’auront plus accès qu’au modèle Flash-Lite, tandis que l’abonnement AI Plus à 4,99 euros par mois ne permettra plus d’accéder au modèle Pro. La mise à jour de la page d’aide Google, repérée le 3 octobre par 9to5Google, confirme ce changement stratégique.

Flash-Lite, le modèle le plus léger de la gamme Gemini, est conçu pour des requêtes simples. Toutefois, il ne répondra pas aux attentes des utilisateurs habitués aux capacités avancées du modèle Pro. Les étudiants, les chercheurs et les travailleurs indépendants devront se contenter de fonctionnalités limitées ou payer 21,99 euros par mois pour maintenir leur niveau d’accès.

Conséquences pour les utilisateurs économiquement vulnérables

Selon Les Numériques, cette modification accentue la fracture numérique. Les personnes économiquement vulnérables, comme les lycéens préparant leur orientation ou les auto-entrepreneurs sans budget marketing, perdent un outil essentiel. Google transforme ainsi l’IA en produit de luxe, restreignant l’accès à ceux qui peuvent se le permettre.

La nouvelle structure tarifaire instaure une hiérarchie stricte : l’abonnement AI Plus, à 4,99 euros, conserve Flash-Lite et Flash mais perd Pro, tandis que AI Pro à 21,99 euros offre Pro et Deep Think. AI Ultra, à partir de 99,99 euros, multiplie les quotas. Seules les entreprises et les professions libérales peuvent s’offrir ces options premium.

Une charge financière pour les étudiants et indépendants

Pour les étudiants et les travailleurs indépendants, les abonnements deviennent un fardeau financier. Les doctorants et les professionnels créatifs doivent revoir leurs ambitions ou trouver des financements supplémentaires. Les fonctionnalités avancées consomment plus de quota, pénalisant les utilisateurs à budget limité.

Malgré ses engagements en matière de responsabilité sociétale, Google limite l’accès gratuit à Gemini, rappelant les inégalités d’accès du début de l’ère numérique. L’IA générative, révolutionnaire comme Internet dans les années 1990, devient un privilège, posant des questions éthiques similaires à l’utilisation des données médicales par Doctolib pour l’entraînement d’une IA.

Monétisation ou accessibilité : un choix difficile pour les géants de la tech

Les infrastructures d’IA coûtent des millions, justifiant la nécessité de rentabilisation pour Google. Cependant, des modèles économiques alternatifs, comme des offres freemium plus généreuses, permettraient de concilier rentabilité et accessibilité. Google a introduit un système de quotas le 17 mai 2026, et l’annonce de Gemini 4 Argon le 30 septembre 2026 laisse peu d’espoir d’accès gratuit aux modèles les plus puissants.

OpenAI propose une version gratuite de ChatGPT basée sur GPT-3.5, tandis que GPT-4 coûte 20 dollars par mois. Anthropic facture Claude Pro à 20 dollars. Google, avec ses 21,99 euros, se situe dans la moyenne haute, mais restreint davantage l’accès gratuit aux modèles performants. Aucun des trois ne propose de tarif social ou de version éducative gratuite, la monétisation prenant le pas sur l’accessibilité.

Une IA réservée aux élites économiques ?

L’évolution de Gemini laisse entrevoir un futur où l’IA générative sera un privilège, accentuant les écarts de compétences et d’opportunités. Ce défi dépasse le cadre technologique et touche à l’égalité des chances. Les pouvoirs publics devront-ils intervenir pour réguler l’accès à ces technologies, à l’instar de l’éducation ou de la santé ? La réponse déterminera si l’IA sera un outil d’émancipation ou un facteur d’exclusion.