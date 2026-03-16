Google Maps lance une mise à jour historique avec l’IA Gemini

Google a présenté, le 13 mars 2026 une transformation majeure de Google Maps. L’entreprise américaine introduit une mise à jour profonde de son application de navigation, en intégrant l’intelligence artificielle Gemini et en repensant l’interface de guidage. Selon plusieurs médias technologiques et généralistes, cette évolution constitue la refonte la plus importante de Google Maps depuis plus d’une décennie, avec des fonctionnalités conçues pour rendre les trajets plus intuitifs et plus interactifs.

Google Maps : une mise à jour majeure avec une navigation immersive

La nouvelle mise à jour de Google Maps marque d’abord une évolution visuelle et fonctionnelle de la navigation. Désormais, l’application propose une navigation immersive reposant sur une représentation tridimensionnelle de l’environnement. Les bâtiments, les ponts, les reliefs et même certains éléments urbains apparaissent directement sur la carte, ce qui permet de mieux comprendre l’environnement de conduite et les embranchements complexes. Cette transformation repose sur l’exploitation de nombreuses sources de données. L’intelligence artificielle Gemini analyse notamment les images issues de Street View ainsi que les photographies aériennes afin de reconstruire un environnement réaliste dans Google Maps. Cette approche permet d’afficher des détails supplémentaires comme les passages piétons ou les feux de circulation, ce qui facilite l’orientation des conducteurs. L’objectif affiché par Google est d’améliorer la lisibilité de l’itinéraire et de réduire les ambiguïtés lors de la conduite. L’interface affiche désormais des vues plus réalistes des routes et de leurs abords, tandis que le guidage vocal adopte un ton plus naturel et contextualisé.

Par exemple, les instructions peuvent désormais se référer à des commerces ou à des repères visibles plutôt qu’à de simples indications abstraites, selon Auto Plus. D’après le site magazine, cette refonte constitue la mise à jour de navigation la plus importante de l’application depuis plus de dix ans. Cette évolution vise à résoudre un problème fréquent pour les utilisateurs : la difficulté à comprendre certaines sorties d’autoroute, intersections complexes ou zones urbaines denses. Par ailleurs, cette transformation visuelle s’inscrit dans une stratégie plus large de Google. L’entreprise cherche à renforcer l’aspect immersif de Google Maps afin de rapprocher la navigation numérique de l’expérience réelle.

Google Maps et Gemini : l’arrivée de l’assistant conversationnel Ask Maps

La seconde grande évolution de Google Maps concerne l’intégration directe de l’intelligence artificielle Gemini dans l’application. Cette mise à jour introduit une nouvelle fonctionnalité baptisée Ask Maps, conçue comme un assistant conversationnel capable de répondre à des requêtes complexes. Concrètement, l’utilisateur peut poser des questions en langage naturel afin d’obtenir des recommandations ou d’organiser un itinéraire. Il devient par exemple possible de demander à Google Maps des suggestions d’arrêts lors d’un trajet ou des idées d’activités à proximité d’un itinéraire. Cette approche transforme l’application de navigation en véritable assistant de planification de voyage. Ask Maps repose sur une vaste base d’informations regroupant plus de 300 millions de lieux. Le système exploite également les avis et contributions des utilisateurs afin d’offrir des recommandations personnalisées et contextualisées.

L’agence Associated Press souligne que cette fonction peut par exemple proposer des stations de recharge, des cafés moins fréquentés ou encore des itinéraires personnalisés en fonction des préférences de l’utilisateur. La fonctionnalité se présente comme un nouvel onglet intégré directement sous la barre de recherche de Google Maps. L’outil permet d’interroger Google Maps avec des questions complexes et personnalisées, comme la recherche d’un café calme disposant de prises électriques ou d’un itinéraire touristique précis, selon Wired. Cette évolution s’inscrit dans la stratégie globale de Google visant à déployer Gemini dans l’ensemble de son écosystème logiciel. L’intelligence artificielle a déjà été intégrée dans plusieurs services de l’entreprise, notamment les outils bureautiques et les applications de productivité.

Google Maps : un déploiement progressif

La mise à jour de Google Maps est actuellement en cours de déploiement dans plusieurs pays. Dans un premier temps, les nouvelles fonctionnalités sont disponibles aux États-Unis et en Inde sur les appareils mobiles fonctionnant sous Android et iOS. La mise à jour devrait progressivement être étendue à d’autres régions du monde dans les prochaines semaines. L’arrivée de ces nouvelles fonctionnalités en France est donc attendue dans un délai relativement court. Par ailleurs, la mise à jour ne concerne pas uniquement les smartphones. Les véhicules intégrant le système Android Automotive pourront également profiter de ces nouvelles fonctionnalités de Google Maps, notamment pour la navigation immersive et les recommandations contextuelles. Cette transformation intervient dans un contexte de concurrence accrue dans le domaine de l’intelligence artificielle. Plusieurs entreprises technologiques cherchent à intégrer des assistants conversationnels dans leurs services numériques afin de simplifier l’accès à l’information et d’améliorer l’expérience utilisateur. Dans ce contexte, Google Maps apparaît comme un terrain d’expérimentation stratégique pour Google.

L’application s’appuie sur une immense base de données géographiques et sur les contributions d’utilisateurs du monde entier, ce qui lui permet de proposer des recommandations très détaillées. L’outil Ask Maps peut exploiter les contributions de plus de 500 millions d’utilisateurs ainsi que les informations associées à plus de 300 millions de lieux afin de générer des suggestions personnalisées. Cependant, ces innovations soulèvent également certaines interrogations, notamment en matière de confidentialité des données. Google affirme que les recommandations générées par Ask Maps reposent uniquement sur les données issues de Google Maps et de l’historique de recherche, et non sur d’autres applications de l’écosystème Google. Cette précision vise à rassurer les utilisateurs alors que les services numériques intégrant l’intelligence artificielle suscitent des préoccupations croissantes sur la gestion et l’exploitation des données personnelles.