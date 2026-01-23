Google refuse la publicité dans Gemini : le pari sociétal face à OpenAI

Google a annoncé qu’il n’y aura pas de publicité dans Gemini, son assistant basé sur l’intelligence artificielle. Une déclaration qui intervient alors qu’OpenAI a choisi d’introduire des contenus sponsorisés dans ChatGPT. À travers cette posture, Google ne se contente pas de s’opposer à son principal rival : l’entreprise impose un débat de fond sur les valeurs que doit incarner l’IA dans la vie publique. La publicité, perçue comme intrusive, biaisée et source de défiance, pourrait altérer la relation entre les citoyens et ces nouveaux outils devenus omniprésents dans les usages quotidiens.

La publicité dans l’IA : un nouveau clivage éthique

L’annonce de Google a provoqué un écho immédiat au sein de la communauté technologique. Interrogé à Davos, Demis Hassabis, directeur de Google DeepMind, a déclaré : « Nous n’avons aucun projet en ce sens. Je pense que nous nous concentrons sur l’expérience centrale et les technologies pour avoir surtout un meilleur assistant ». Ce refus catégorique d’intégrer de la publicité dans Gemini soulève une question cruciale : que deviennent l’impartialité et la neutralité lorsqu’un outil conversationnel s’ouvre à des intérêts commerciaux ?

À l’heure où des millions d’usagers s’appuient sur ces assistants pour s’informer, apprendre, planifier ou décider, leur exposition à des messages sponsorisés devient une affaire collective. Comme l’a indiqué Demis Hassabis, mêler publicité et réponse générée par IA comporte « de nombreuses façons de mal s’y prendre », évoquant le risque d’influence biaisée dans les échanges avec les utilisateurs.

En ce sens, le choix de Google ne répond pas seulement à une logique d’expérience utilisateur : il s’inscrit dans une vision du rôle que doit jouer l’intelligence artificielle dans l’espace public, où l’information reste libre de toute influence marchande.

Une IA sans publicité : vers un nouveau pacte de confiance

En refusant la publicité dans Gemini, Google cherche à instaurer un climat de confiance durable entre son assistant et ses utilisateurs. Dans une société saturée de messages commerciaux, où l’algorithme est souvent accusé de manipuler l’attention, la promesse d’un assistant non marchand résonne fortement auprès d’un public de plus en plus méfiant.

Ce positionnement contraste avec le modèle d’OpenAI, qui a commencé à tester l’affichage de publicité dans ChatGPT dès janvier 2026. Cette approche soulève une interrogation majeure : peut-on encore faire confiance à une IA qui recommande, informe et propose des solutions, tout en insérant des contenus sponsorisés dans le fil de la conversation ? À l’échelle individuelle, cette question touche aux usages ; à l’échelle sociétale, elle touche à la régulation, à l’éducation numérique et à la souveraineté de l’information.

Google semble parier sur une forme d’éthique algorithmique, où la neutralité perçue devient un facteur différenciant. Pour de nombreux usagers, en particulier dans les secteurs éducatifs, juridiques, de la santé ou des services publics, la certitude que l’IA ne promeut aucun produit devient un enjeu crucial. Dans un tel contexte, l’absence de publicité devient un acte politique, qui répond à une demande sociale de transparence et d’objectivité.

Un modèle économique adossé à la puissance du groupe

Loin de tout angélisme, cette stratégie s’appuie sur la puissance financière de Google. L’entreprise peut se permettre de financer Gemini sans recourir immédiatement à la publicité, à la différence d’OpenAI dont les besoins en revenus sont plus pressants. Comme le souligne Frandroid, Google n’est pas pressé de monétiser Gemini grâce à la rentabilité d’autres branches de son empire économique, comme la recherche, le cloud ou Android.

Cela permet à l’entreprise de prendre son temps, d’observer les réactions du public face aux choix d’OpenAI, et de se présenter comme le garant d’une IA « propre », non soumise aux logiques de l’économie de l’attention. Cette capacité de financement différé donne à Google une marge de manœuvre importante pour consolider sa crédibilité sociétale, à un moment où les modèles d’intelligence artificielle doivent encore gagner la confiance du grand public.

L’impact sur les usages collectifs de l’IA

L’annonce de Google s’inscrit dans un débat plus large : celui du rôle que doivent jouer les technologies dans l’organisation sociale. Dans les écoles, les administrations, les entreprises ou les médias, les outils conversationnels prennent une place croissante. Leur utilisation n’est plus marginale, elle structure les pratiques collectives, les échanges d’informations et même la prise de décision.

Dès lors, le fait de maintenir une séparation stricte entre ces outils et les contenus marchands constitue une ligne rouge. Comme l’a rappelé Demis Hassabis, « il faut être extrêmement prudent lorsque l’on commence à introduire des incitations commerciales dans des systèmes censés fournir des informations neutres ».

En ce sens, Google semble vouloir poser les bases d’un contrat social implicite entre l’IA et ses utilisateurs : un engagement à fournir une assistance fiable, non biaisée, respectueuse de la pluralité des opinions et de l’autonomie de jugement.