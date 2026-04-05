Pourquoi les enfants de la ferme développent moins d’allergies : ce que leur système immunitaire apprend avant 2 ans surprend les allergologues

Les enfants de la ferme affichent jusqu’à 80 % de risques en moins d’allergies comparés aux citadins.

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Anthony Jacquot
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Pourquoi les enfants de la ferme développent moins d'allergies : ce que leur système immunitaire apprend avant 2 ans surprend les allergologues
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Les enfants qui grandissent à la ferme semblent bénéficier d’une protection naturelle contre les allergies. Plusieurs études montrent que ces enfants ont jusqu’à 80 % de risques en moins de développer des maladies comme l’asthme ou l’eczéma par rapport aux enfants citadins. Alors que les maladies allergiques ont explosé dans les pays industrialisés depuis des décennies, cet écart étonnant pose des questions sur notre mode de vie moderne et sa relation avec la santé.

Un milieu bien fourni en microbes protecteurs

Deux grandes études européennes mettent en lumière ce constat. L’étude PARSIFAL, publiée en 2006, a analysé des milliers d’enfants âgés de 5 à 13 ans. Les chercheurs ont comparé ceux qui vivent à la ferme à ceux des zones rurales non agricoles et urbaines. Les résultats sont nets : les enfants de ferme présentent significativement moins d’asthme, d’eczéma et de rhinites allergiques. La protection semble liée non pas à la ruralité seule, mais au contact direct avec l’exploitation agricole.

Plus récemment, l’étude GABRIELA de 2010, qui a examiné plus de 8 000 enfants dans cinq pays européens, a confirmé ces observations. Plus l’exposition à l’environnement de la ferme est précoce et variée, plus l’effet protecteur est fort. Une exposition dès la première année de vie pourrait réduire le risque de développer des allergies de 50 à 80 %.

La théorie de l’hygiène, expliquée simplement

À l’origine de ces constats se trouve la théorie de l’hygiène, proposée par l’épidémiologiste britannique David Strachan dans les années 1980. L’idée est que l’exposition précoce à une grande diversité microbienne « éduque » le système immunitaire. À l’inverse, les environnements urbains trop contrôlés, pauvres en diversité microbienne, ne stimulent pas correctement ce système immunitaire, qui peut alors réagir de façon excessive contre des substances inoffensives.

La ferme fonctionne un peu comme un « camp d’entraînement » pour l’immunité. Les enfants y rencontrent un microbiote intestinal riche : bactéries du sol, micro-organismes liés aux herbages et aux animaux, champignons et divers virus. Les endotoxines, par exemple, contribuent à calmer l’inflammation à long terme et aident le système immunitaire à répondre de façon plus équilibrée.

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