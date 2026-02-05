Renault assemble le moteur de la Twingo E-Tech en France : un levier pour l’emploi industriel

Fin janvier 2026, Renault a confirmé travailler à l’assemblage en France d’un moteur électrique d’origine chinoise destiné à la future Twingo E-Tech. Derrière cette annonce industrielle se joue un enjeu central pour l’emploi : comment maintenir de l’activité et des postes dans les usines françaises, alors que la voiture électrique requiert moins de main-d’œuvre que le thermique et accentue la concurrence internationale.

A Cléon, la création d’emplois industriels

Le projet d’assemblage concerne le site de Cléon, en Seine-Maritime, historiquement dédié aux moteurs thermiques et progressivement reconverti vers l’électrique. La future ligne d’assemblage du moteur de la Twingo E-Tech pourrait atteindre une capacité maximale de 120 000 unités par an. Pour faire fonctionner cette ligne, Renault envisagerait une organisation en cinq équipes de 28 salariés, soit environ 140 emplois directs mobilisés si le scénario maximal est retenu.

Dans un contexte de baisse structurelle des besoins en main-d’œuvre liée à l’électrification, ces chiffres sont significatifs. L’assemblage d’un moteur électrique génère moins d’emplois qu’un moteur thermique complet, mais il constitue néanmoins une activité industrielle non négligeable pour un site comme Cléon. Pour Renault, il s’agit de substituer progressivement des emplois liés à l’électrique à ceux menacés par la fin programmée du thermique, sans rupture brutale pour les effectifs.

Sur le terrain social, cette perspective est perçue comme un facteur de stabilisation. « Pour la pérennité du site industriel et de l’emploi, c’est une excellente nouvelle », affirme Thierry Coquin, secrétaire du syndicat Force ouvrière de l’usine de Cléon, cité par Le Parisien. Le syndicaliste souligne que, sans cet assemblage en France, les moteurs auraient pu être livrés directement aux usines d’assemblage de véhicules, privant Cléon de toute activité supplémentaire.

Des compétences maintenues, mais une valeur ajoutée limitée

Du point de vue des compétences, l’assemblage du moteur de la Twingo E-Tech permet de maintenir en France des savoir-faire industriels spécifiques à l’électrique. Les postes concernés relèvent principalement de l’assemblage, du contrôle qualité, de la logistique industrielle et de la maintenance des lignes automatisées. Ces métiers, déjà présents à Cléon, s’inscrivent dans la continuité de la reconversion engagée par Renault ces dernières années.

Toutefois, cette création d’emplois reste encadrée. Les compétences les plus en amont de la chaîne de production, souvent les plus qualifiantes et les plus intensives en main-d’œuvre, demeurent localisées en Chine. Pour les représentants du personnel, cette limite pose la question de la profondeur réelle de la relocalisation.

Renault assume ce choix comme un compromis. Produire l’intégralité des composants en France aurait impliqué des investissements lourds et un renchérissement du coût du moteur, difficilement compatible avec le positionnement d’entrée de gamme de la Twingo E-Tech. Pour l’emploi, le bénéfice est donc réel mais partiel. Il s’agit davantage de préserver et de réorienter des postes existants que de créer massivement de nouveaux emplois industriels.

Emploi, bonus écologique et arbitrages sociaux de Renault

La décision de Renault s’inscrit également dans un cadre réglementaire qui influence directement l’emploi. L’accès au bonus écologique est désormais conditionné à des critères renforcés de production européenne. En assemblant le moteur en France, Renault améliore l’éligibilité de la Twingo E-Tech aux aides publiques, ce qui sécurise les volumes de production et, par ricochet, les emplois associés.

Sans bonus, le prix final du véhicule serait moins compétitif, ce qui pèserait sur les ventes et sur la charge de travail des sites industriels. Cet argument a fortement pesé dans les arbitrages du groupe. L’assemblage en France devient ainsi un outil indirect de sécurisation de l’emploi, en garantissant un débouché commercial au modèle.

Reste que cette stratégie illustre les limites de la transition industrielle actuelle. Le projet est encore présenté comme une ébauche et pourrait évoluer selon la conjoncture économique. Pour les salariés, l’enjeu dépasse le seul cas de la Twingo E-Tech. Il s’agit de savoir si ces projets d’assemblage partiel peuvent constituer une base durable pour l’emploi industriel en France, ou s’ils ne représentent qu’une étape transitoire dans une chaîne de valeur de plus en plus mondialisée.

Dans l’immédiat, Renault sécurise des emplois à Cléon et accompagne la reconversion des compétences vers l’électrique. À plus long terme, la question de la relocalisation complète des activités à forte valeur ajoutée reste ouverte, tant pour l’emploi que pour l’avenir industriel du secteur automobile français.