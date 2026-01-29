Automobile : les hybrides rechargeables délaissées en France

Le marché automobile français connaît, depuis le 1er janvier 2025, une transformation brutale qui affecte directement les voitures hybrides rechargeables. Ces modèles, longtemps plébiscités pour leur polyvalence, subissent une chute de popularité spectaculaire, corrélée à l’entrée en vigueur de nouvelles réglementations fiscales. En 2025, les immatriculations ont baissé de 23,4 %, tombant à 106 878 unités. Ce désamour n’est pas observé ailleurs en Europe, où les ventes de ces véhicules continuent de croître. Le contraste interroge.

Un malus au poids qui a tout changé

L’une des explications les plus directes à cette dégringolade tient dans l’évolution de la fiscalité française. Le 1er janvier 2025, le gouvernement a mis fin à une exemption qui protégeait les hybrides rechargeables du malus au poids. Jusque-là, ces modèles bénéficiaient d’un traitement favorable. Cette décision a immédiatement modifié la structure des coûts pour les consommateurs comme pour les constructeurs. Selon Service‑Public.fr, la suppression de cette exonération a été effective dès janvier 2025, impactant fortement les prix d’achat.

L’effet a été fulgurant. Les hybrides rechargeables, souvent plus lourdes en raison de leur double motorisation, ont vu leur position tarifaire se rapprocher de celle des SUV thermiques très taxés. La conséquence ne s’est pas fait attendre avec une chute de 39,7 % des ventes sur les premiers mois de l’année. C’est dans ce contexte que Automobile‑Magazine.fr constatait que « les hybrides rechargeables subissent de plein fouet le malus au poids dans l’Hexagone depuis le 1er janvier 2025 ».

L’automobile française perd son appétit pour l’hybride

Les constructeurs nationaux, notamment Renault, Peugeot et Citroën, étaient parmi les plus dynamiques sur le segment des voitures hybrides rechargeables. Leur recul est donc d’autant plus symbolique. Ce sont désormais principalement des marques étrangères premium qui dominent les ventes résiduelles. Ce basculement s’explique aussi par un changement de stratégie des acheteurs français. Alors que les hybrides rechargeables séduisaient par leur promesse d’alternance entre autonomie électrique et sécurité thermique, leur positionnement tarifaire post-malus les rend désormais moins attractifs face aux électriques 100 %. En parallèle, les hybrides rechargeables diesel se sont littéralement effondrées, passant de 6 842 à seulement 1 747 unités, soit une chute de près de 75 %.

Le marché hexagonal ne semble donc plus en phase avec ce type de motorisation. Pourtant, dans d’autres pays européens, cette dynamique ne se vérifie pas : Allemagne, Belgique ou Suède continuent de soutenir les PHEV via des dispositifs incitatifs. En Europe, « Les véhicules hybrides électriques s’imposent comme le type de motorisation le plus populaire auprès des acheteurs, les hybrides rechargeables consolidant leur position sur le marché. », apprend-on des données de l’ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association), publiées le 27 janvier 2026.

Des performances techniques ignorées par la fiscalité

Alors même que les constructeurs ont amélioré l’autonomie électrique des modèles hybrides rechargeables, certains dépassant désormais les 80 kilomètres en mode 100 % électrique, ces progrès ne trouvent pas d’écho dans les grilles fiscales françaises. Ces véhicules, plus efficaces et moins polluants qu’auparavant, n’échappent plus à la taxation, ce qui les rend moins compétitifs.

L’innovation technologique n’est plus récompensée fiscalement. Or, c’est précisément cette rupture entre progrès technique et soutien réglementaire qui fragilise le segment. Automobile‑Magazine.fr rappelait que l’exonération du malus au poids jouait un rôle clé dans la décision d’achat. Désormais supprimée, elle réduit mécaniquement l’intérêt économique de ces modèles. Dans ce contexte, les automobilistes français revoient leur stratégie. Ils se tournent vers des véhicules électriques à batterie bénéficiant encore d’un bonus, ou vers des motorisations hybrides simples, moins taxées. Le résultat est un effondrement net du marché, malgré les qualités intrinsèques des PHEV.