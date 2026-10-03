Netanyahu qualifie de ‘héros’ le pilote agressé en plein vol pendant le retour des passagers en Israël

Un vol Flydubai reliant Dubaï à Tel Aviv a été dérouté vers l’Arabie saoudite mercredi 30 septembre 2026, après qu’un des deux pilotes a tenté de poignarder son collègue dans le cockpit. Le vol FZ1073, qui transportait 174 passagers et membres d’équipage, a atterri d’urgence à l’aéroport régional de Tabuk. Tous sont arrivés sains et saufs en Israël le soir même.

Une chute de 14 000 pieds au-dessus de la Jordanie

L’appareil survolait l’espace aérien jordanien lorsque la lutte a éclaté dans le poste de pilotage. Israël a déployé des avions de chasse en réaction, selon l’agence Reuters. En moins de 30 secondes, l’avion a chuté de près de 14 000 pieds (4 267 mètres), avant que l’appareil ne finisse par se poser à Tabuk.

La tentative du copilote de faire s’écraser l’avion a été déjouée, selon des responsables israéliens. Des images filmées à bord montrent le pilote blessé allongé au sol, couvert de plaies par arme blanche, ainsi qu’un passager présentant une blessure ensanglantée à la tête.

Les Émirats arabes unis sont devenus ces dernières années une destination prisée des touristes israéliens, depuis la normalisation des relations entre les deux pays en 2020.

Le capitaine indien qui a sauvé l’avion

Le pilote attaqué a été identifié par l’ambassade indienne en Arabie saoudite comme le capitaine Smit Machchhar, ressortissant indien. Il a été soigné dans un hôpital de Tabuk, où son état était rapporté stable, l’ambassade indienne précisant rester en contact avec sa famille.

Selon le récit relayé par un porte-parole de Benjamin Netanyahu auprès de Reuters, Machchhar, couvert de sang et effondré au sol, est parvenu à actionner l’ouverture de la porte du cockpit. Ce geste a permis aux passagers et à l’équipage de maîtriser le copilote, un ressortissant omanais selon un responsable israélien. Un second binôme de pilotes Flydubai, présent à bord comme passagers, a ensuite fait atterrir l’appareil.

Le Premier ministre israélien a salué Machchhar comme un véritable héros sur X, écrivant qu’il avait sauvé la vie de 174 personnes, dont des citoyens israéliens et d’autres ressortissants. Le Premier ministre indien Narendra Modi a lui aussi qualifié le capitaine de « héros » dans une publication. Netanyahu l’a rencontré, ainsi que d’autres passagers, à son arrivée à l’aéroport Ben Gourion.

Une porte de cockpit forcée, un gouvernail endommagé

Il n’est pas précisé comment la porte du cockpit, normalement verrouillée et blindée, a pu s’ouvrir. L’ancienne commandante de bord Emma Henderson explique que les pilotes peuvent la déverrouiller depuis leur siège ; l’ex-pilote Alastair Rosenschein précise que chaque appareil dispose d’un système légèrement différent, généralement un simple interrupteur électronique.

Une image de l’avion au sol à Tabuk montre des dégâts apparents sur le gouvernail de direction. L’enseignant en opérations aériennes Marco Chan avance qu’un maniement agressif de cette pièce, qu’il juge « extrêmement sensible », pourrait expliquer ces dommages lors de la lutte pour le contrôle de l’appareil.

Enquête ouverte, mobile encore flou

Le procureur général des Émirats arabes unis, Hamad Saif al-Shamsi, a ordonné jeudi une enquête chargée d’établir les circonstances de l’incident et de vérifier un éventuel lien avec une activité terroriste. Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a évoqué des informations préliminaires selon lesquelles l’attaquant voulait faire s’écraser l’avion et tuer tous les occupants, qualifiant l’épisode de tentative d’attentat terroriste djihadiste.

Netanyahu, dans un entretien à Fox News avec Sean Hannity, s’est montré plus prudent sur le mobile : l’attaquant est actuellement interrogé en Arabie saoudite et devrait ensuite être transféré aux Émirats arabes unis, d’où il venait, ou du moins d’où il avait décollé, a-t-il précisé, ajoutant qu’Israël pourrait possiblement participer à l’enquête.

Flydubai a appelé, dans un communiqué, à ne pas spéculer prématurément sur des raisons et des motifs qu’elle juge encore inconnus.

L’Arabie saoudite et Oman n’entretiennent pas de relations diplomatiques formelles avec Israël. Mascate a toujours refusé de rejoindre les pays ayant normalisé leurs liens avec l’État hébreu, invoquant les droits des Palestiniens, tandis que Riyad conditionne toute normalisation à la création d’un État palestinien.

Netanyahu accueille les rescapés, Lapid dénonce une récupération

Netanyahu a ordonné aux autorités de renforcer la sécurité sur les compagnies aériennes israéliennes et non israéliennes, selon Doron Spielman, porte-parole de son bureau. Chaque pilote volant vers Israël devra voir son identité vérifiée et faire l’objet d’un contrôle de sécurité, a précisé Spielman à Reuters.

L’incident survient quelques jours avant le troisième anniversaire des attaques du Hamas du 7 octobre 2023, et à l’approche des élections législatives israéliennes prévues le 27 octobre. Le chef de l’opposition, Yair Lapid, a accusé sur X des alliés politiques de Netanyahu d’avoir voulu présenter l’incident comme la réalisation d’avertissements donnés la veille sur une possible attaque contre Israël.

Il a visé Netanyahu lui-même, écrivant qu’il essayait de se raccrocher pathétiquement aux Israéliens héroïques qui avaient évité une catastrophe à laquelle il n’était, une fois de plus, pas préparé.

Flydubai suspend ses vols vers Israël

La compagnie a annoncé la suspension de l’ensemble de ses liaisons entre son hub aux Émirats arabes unis et Israël, le temps de l’enquête, en coordination avec les autorités compétentes. Flydubai opérait jusqu’alors dix vols quotidiens entre Dubaï et Tel Aviv. Un vol de remplacement a rapatrié les passagers vers l’aéroport Ben Gourion, où ils ont été accueillis dans la soirée par des proches agitant des drapeaux israéliens.