Cette niche fiscale immobilière méconnue permet aux retraités d’échapper à l’impôt, sans limite d’âge

Saviez-vous que de nombreux retraités passent à côté d'une exonération de l'impôt sur la plus-value immobilière ?

Anthony Jacquot
Pour nombre de retraités, la fiscalité ressemble souvent à un vrai casse-tête, entre dispositifs avantageux et obligations parfois alambiquées. Parmi les mesures bien connues se cache une exonération fiscale précieuse que beaucoup ne profitent pas : l’exonération de l’impôt sur la plus-value immobilière lors de la vente d’un bien. Son obtention demande de connaître des conditions précises que beaucoup ignorent.

Les aides fiscales pour les retraités

Plusieurs mécanismes existent pour aider les retraités à gérer leurs impôts. L’assurance-vie offre par exemple des possibilités d’abattement. Les sommes versées avant 70 ans bénéficient d’un abattement de 152 500 EUR par bénéficiaire en cas de succession. En revanche, les versements effectués après cet âge sont soumis aux droits de succession après un plafonnement global de 30 500 EUR.

Parmi les autres mesures, la taxe foncière peut être supprimée pour la résidence principale des personnes de plus de 75 ans, sous réserve de respecter des plafonds de revenu. Cette disposition vise à alléger la pression fiscale sur les ménages à ressources modestes, permettant parfois une exonération totale de la taxe foncière. Par ailleurs, un abattement sur le revenu imposable s’applique automatiquement pour les contribuables âgés de plus de 65 ans si leurs revenus restent en deçà de certains seuils.

Une exonération souvent oubliée sur la plus-value immobilière

L’exonération de l’impôt sur la plus-value immobilière est une opportunité souvent négligée pour les titulaires de pensions de vieillesse. Contrairement à d’autres dispositifs, elle ne demande aucune condition d’âge et peut s’appliquer même si le titulaire continue une activité rémunérée, confirme le site Droit Finances. Elle couvre non seulement l’impôt sur le revenu lié à la plus-value, mais aussi les prélèvements sociaux, à une seule condition : respecter tous les critères au moment de la cession du bien.

Ces conditions sont cumulatives. D’abord, le vendeur ne doit pas être redevable de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Ensuite, son revenu fiscal de référence (RFR) doit être inférieur aux plafonds applicables en matière de taxe foncière, soit 12 679 EUR pour la première part du quotient familial, avec des majorations de 3 397 EUR par demi-part supplémentaire. Ces seuils se calculent sur les revenus de l’avant-dernière année précédant la vente (par exemple, pour une vente réalisée en 2025, c’est le RFR de 2023 qui est pris en compte).

