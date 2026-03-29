Mauvaise nouvelle pour les retraités : l’abattement de 10% sur les pensions pourrait disparaître, voici ce qui a été décidé

Les discussions autour de la loi de finances 2026 ont suscité pas mal d’inquiétudes chez les retraités. Pendant plusieurs mois, la possibilité de supprimer l’abattement de 10 % sur les pensions a fait peur à ceux qui craignaient une hausse notable de leur impôt. Le gouvernement a finalement confirmé le maintien de cette mesure, ce qui apporte une certaine stabilité financière aux personnes concernées.

Budget serré : pourquoi l’abattement a été sur la sellette

L’abattement de 10 % sur les pensions de retraite a occupé le devant de la scène lors des débats budgétaires, en raison de la recherche d’économies publiques. Le gouvernement a dû jongler entre réduire les dépenses et préserver les revenus des retraités. Le maintien de l’abattement fiscal met un terme à une période d’incertitude pour beaucoup de retraités français, qui voient aujourd’hui leur impôt stabilisé.

La décision finale, relayée par Le Particulier et le site Cap Retraite, confirme non seulement le maintien de l’abattement, mais sa légère revalorisation. Le dispositif suit désormais le barème de l’impôt sur le revenu, avec une hausse de 0,9 % pour les pensions perçues en 2026. Le montant est garanti avec un plancher de 454 euros par pensionné et peut atteindre 4 439 euros pour un foyer fiscal.

Ce qui a été décidé et les pistes abandonnées

Lors de l’adoption de la loi de finances 2026, une proposition de remplacement de l’abattement par un forfait unique de 2 000 euros par senior a été étudiée, mais elle a finalement été abandonnée. Cette réforme fiscale ne convenait pas aux situations variées des retraités, ce qui explique le maintien de l’abattement actuel.

L’application de l’abattement de 10 % reste automatique, à condition que les contribuables déclarent correctement leurs pensions dans la rubrique « Pensions, retraites, rentes » de leur déclaration de revenus. Il est à noter qu’il peut être doublé pour les couples si les deux conjoints sont concernés.

Les autres mesures fiscales qui restent en 2026

Outre l’abattement de 10 %, plusieurs dispositifs fiscaux restent inchangés pour 2026 et bénéficient aux retraités. Le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile reste fixé à 50 % des dépenses engagées, avec un plafond de 12 000 euros par an (potentiellement majoré dans certains cas). Une réduction d’impôt de 25 % s’applique sur les frais liés à l’hébergement en EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), avec un plafond de 10 000 euros.

Les retraités de 65 ans et plus aux revenus modestes conservent un abattement spécial. Les bénéficiaires d’une pension d’invalidité continuent aussi de profiter d’avantages sous certaines conditions de ressources. L’exonération de la taxe foncière pour les retraités de plus de 75 ans est maintenue.