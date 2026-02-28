Bonne surprise pour les retraités : votre pension pourrait enfin vous coûter moins cher

En 2026, des mesures fiscales pourraient alléger considérablement les impôts des retraités modestes.

En 2026, le budget apporte des changements importants sur la fiscalité des retraites, alors même que ces modifications auraient pu passer inaperçues au départ. Cette révision va directement toucher le porte‑monnaie des retraités attentifs à leur budget. Lancée initialement en avril 2025 par Amélie de Montchalin, ancienne ministre des Comptes publics, la réforme portait sur la modification de l’abattement appliqué aux pensions.

Mesures prévues au départ

Le projet proposait de remplacer l’abattement de 10 % sur les pensions par un abattement forfaitaire de 2 000 €. L’idée affichée était d’améliorer la situation des couples de retraités les plus modestes tout en faisant contribuer davantage les retraités plus aisés. Présentée pour la première fois en octobre dernier, cette proposition visait à alléger la charge fiscale des retraités aux revenus les plus faibles. En revanche, elle risquait de pénaliser ceux dont les revenus annuels dépassent 20 000 €.

Cette initiative a été lancée alors que les dépenses sociales liées au vieillissement augmentent et posent de nouvelles questions de financement, notamment la suppression de l’abattement. Amélie de Montchalin a déclaré : « Je pense, à titre personnel, qu’on ne peut pas indéfiniment mettre à contribution les actifs pour financer les nouvelles dépenses sociales liées au vieillissement. » rapporte actu.fr.

Décisions finales et indexation

Après un retour du gouvernement, l’abattement de 10 % a finalement été maintenu. Cette décision vise à protéger le pouvoir d’achat des retraités aux revenus modestes. Parallèlement, la loi de finances prévoit d’indexer le barème de l’impôt sur le revenu sur l’inflation à hauteur de +0,9 %. Selon le site vie-publique.fr, cette indexation cherche à « neutraliser ses effets sur le niveau d’imposition des ménages ».

L’abattement spécifique pour les personnes de plus de 65 ans ou les invalides modestes a aussi été maintenu et indexé sur l’inflation. Cela va à l’encontre de la proposition initiale du gouvernement qui voulait réserver cet abattement uniquement aux seniors invalides dans une situation modeste.

