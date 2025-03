Retraite en France : à quel âge pouvez-vous vraiment partir ?

En France, le débat sur l’âge de départ à la retraite revient sans cesse et fait souvent réagir fort. Aujourd’hui, on peut dire que c’est possible de partir dès 62 ans pour les personnes nées après 1955. Cela dit, ce départ est assorti de certaines conditions et ajustements pour que les retraités puissent toucher un revenu correct. Par exemple, François Bayrou, lors d’une intervention sur France Inter, a affirmé qu’il ne reviendrait pas sur cet âge légal.

Les conditions pour partir à 62 ans

Le départ en retraite est autorisé dès 62 ans pour les personnes nées après 1955. Cependant, pour toucher l’intégralité de sa pension, il faut justifier d’un nombre de trimestres validés. Sans ce nombre, on subit une décote. Par exemple, dans le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue, il est possible de partir avant 62 ans.

En effet, le système prévoit une réduction de 1,25 % par trimestre manquant. Autrement dit, si une pension initiale de 800 € devait être versée, elle pourrait chuter à 600 € en cas d’absence de ces vingt trimestres.

Le montant minimum des pensions

Pour les retraités qui bénéficient de la retraite à taux plein, le montant est calculé en fonction du salaire annuel moyen des 25 meilleures années (pour le secteur privé). Le minimum contributif de base est fixé à 709,13 € brut par mois. Si au moins 120 trimestres ont été cotisés dans le régime général, ce minimum peut être porté à 847,57 € brut par mois. À ce montant vient s’ajouter la retraite complémentaire délivrée par l’Agirc-Arrco pour les salariés du privé, afin d’assurer une retraite confortable.

Dans certains cas, si la pension obtenue est en dessous du minimum rehaussé de 847,57 €, un ajustement peut être réalisé.

L’aide de solidarité pour les personnes âgées

Pour ceux qui n’ont pas beaucoup cotisé durant leur vie active, il existe l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA), qui garantit un revenu minimal, en complément des indemnités de départ. En 2024, cette allocation est de 1 012,02 € par mois pour une personne seule et de 1 571,16 € pour un couple. Attention, cette aide peut être récupérée sur la succession si celle-ci dépasse 100 000 €.

Quelques cas particuliers selon la profession

Les règles changent selon le statut professionnel. Pour les salariés du privé, c’est le régime général qui s’applique, avec en plus la retraite complémentaire Agirc-Arrco. Pour les fonctionnaires, le calcul se base sur le dernier traitement indiciaire. Les indépendants, eux, sont rattachés au régime général, mais leur pension se révèle souvent moins avantageuse.

Par ailleurs, les dispositifs comme la retraite anticipée pour carrière longue permettent de partir plus tôt (pour ceux qui ont commencé à travailler très jeune).

Outils pour estimer sa retraite

Il est recommandé de faire une estimation personnalisée pour bien préparer son départ en retraite. Cela aide à anticiper et organiser ses démarches.

Ce système, bien que complexe, vise à garantir un niveau de vie honorable aux retraités tout en assurant la pérennité du système de retraites français. Dans un paysage en constante évolution où chaque détail compte, il est indispensable de rester informé et de bien préparer son passage à la retraite dès l’âge de 62 ans.