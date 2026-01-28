Être grand-parent protège votre cerveau : ce que dit la science

L’étude européenne qui change la donne

La revue Psychology and Aging a publié, le 26 janvier 2026, une étude coordonnée par l’université de Tilburg (Pays-Bas), en partenariat avec l’université de Genève et le Karolinska Institutet de Suède. Celle-ci révèle que les grands-parents investis dans la garde de leurs petits-enfants bénéficient de meilleures performances cérébrales, notamment en mémoire épisodique et en fluidité verbale. Les chercheurs se sont appuyés sur les données de 2 887 personnes de plus de 50 ans, suivies de 2016 à 2022 dans le cadre de l’English Longitudinal Study of Ageing.

Ces seniors, tous grands-parents, ont été interrogés sur la fréquence de leurs interactions avec leurs petits-enfants et soumis régulièrement à des tests cognitifs. D’après les résultats, ceux qui participent à la garde de manière régulière montrent une préservation plus marquée de leurs capacités cérébrales. Ce constat n’est pas lié uniquement au temps passé avec les enfants, mais bien à la qualité de l’implication dans leur quotidien.

Une stimulation cérébrale intégrée au lien familial

Jouer avec ses petits-enfants, les aider à faire leurs devoirs, les accompagner à l’école ou simplement discuter avec eux sont autant de situations riches sur le plan cognitif. Comme le précise Flavia Chereches, autrice principale de l’étude, « ce qui nous a le plus frappés, c’est que le fait d’être un grand-parent aidant semblait avoir un impact plus important sur les fonctions cognitives que la fréquence des soins prodigués ou les activités pratiquées avec les petits-enfants ».

Les effets les plus nets sont observés chez les femmes. Les grands-mères impliquées dans la garde voient leur mémoire décliner plus lentement que les autres. D’après les données rapportées par Euronews, ce phénomène pourrait s’expliquer par une stimulation sociale, émotionnelle et mentale particulièrement forte dans ces situations d’interaction intergénérationnelle.

Une tendance déjà identifiée dans d’autres études

L’analyse s’inscrit dans une dynamique plus large : plusieurs recherches antérieures ont montré un lien entre engagement social et préservation des fonctions cognitives. Une publication de l’American Psychological Association confirme que la garde des petits-enfants pourrait « aider à maintenir une mémoire plus vive avec l’âge ».

Certaines études évoquent même la notion de « réserve cognitive », c’est-à-dire la capacité du cerveau à compenser les effets du vieillissement par l’usage régulier de ses fonctions. Ainsi, le fait d’être sollicité émotionnellement, intellectuellement et socialement dans le cadre familial serait un facteur de protection non négligeable. En revanche, toutes les recherches ne convergent pas. D’autres travaux, notamment publiés dans la revue BMJ Open, estiment que la garde des petits-enfants n’a pas d’impact direct sur la santé globale des seniors. Ces divergences rappellent la nécessité de nuancer les résultats et d’analyser les données dans un contexte plus large.

L’implication : un levier cognitif accessible

L’intérêt principal de cette étude réside dans sa perspective concrète. Alors que les approches médicales du déclin cognitif reposent souvent sur des traitements ou des exercices cognitifs structurés, les chercheurs mettent ici en avant un facteur protecteur accessible à de nombreux aînés : l’implication affective et pratique dans la vie de leurs petits-enfants.

D’ailleurs, selon les chiffres rapportés par Euronews, 56 % des personnes interrogées dans l’étude déclarent s’occuper de leurs petits-enfants toute l’année. Une implication déjà significative, mais qui pourrait gagner en reconnaissance et en valorisation au sein des politiques de santé publique.

De nouvelles pistes à explorer

Les auteurs de l’étude restent toutefois prudents. Ils soulignent que les résultats doivent être approfondis pour identifier les facteurs médiateurs : motivation personnelle, contexte familial, sentiment d’utilité ou de contrainte. Autant de variables susceptibles d’influencer les effets observés sur le cerveau.

De plus, la stimulation liée au rôle de grand-parent ne saurait remplacer d’autres pratiques reconnues pour leur efficacité préventive : exercice physique, alimentation équilibrée, activités culturelles.