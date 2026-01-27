Cumuler retraite et emploi devient un casse-tête : la nouvelle loi menace les petits boulots

Les règles du cumul emploi-retraite, qui permettent aux retraités de compléter leur pension par des revenus d’activité, vont changer à partir du 1er janvier 2027. La réforme redéfinit le cadre actuel et peut réduire les revenus des retraités qui choisissent de continuer à travailler après la retraite.

Où on en est aujourd’hui et ce qui va changer

Aujourd’hui, un retraité qui reprend une activité après avoir fait valoir tous ses droits peut cumuler intégralement sa pension et ses revenus professionnels, à condition d’avoir rempli les conditions pour un départ à taux plein. Ce cumul emploi-retraite modifié ne comporte pas de plafond sur le revenu supplémentaire, ce qui le rend attractif pour ceux qui veulent compléter leurs revenus. Les retraités qui n’ont pas ces conditions relèvent du cumul emploi-retraite limité, avec des plafonds de revenus.

À partir de 2027, les règles seront plus strictes. Pour les départs intervenant après le 31 décembre 2026, tout revenu excédant 7 000 € par an entraînera une réduction de la pension de 50 %. De plus, pour ceux qui prennent leur retraite avant l’âge légal de 64 ans, chaque euro gagné sera intégralement déduit de la pension, ce qui freine les départs précoces. Après 67 ans, en revanche, le cumul intégral de pension redeviendra possible et il sera même envisageable de créer de nouveaux droits à pension. Le ministère du Travail explique que la réforme a pour objectif de simplifier le système et de recentrer l’aide sur les retraités les plus modestes.

Réactions et critiques

La réforme suscite des critiques, certains y voyant une menace pour le pouvoir d’achat des retraités modestes. L’inquiétude est d’autant plus vive que la pension moyenne reste à 1 541 € nets, poussant nombre de retraités à continuer à travailler pour vivre décemment, malgré l’impact sur le travail déclaré.

Des exemples concrets illustrent le phénomène. Anne‑Marie cumule une pension de 1 139,09 € avec un revenu d’emploi de 339,38 € ; la réforme pourrait fortement réduire son revenu global et modifier son train de vie. Richard Talbot, médecin qui envisageait de travailler après sa retraite en 2027, s’inquiète aussi : « On n’aime pas travailler pour rien, parce que c’est ça finalement qui va se passer. »

Ce que ça change financièrement et administrativement

Sur le plan financier, la Sécurité sociale espère des économies grâce à cette nouvelles restrictions. On estime actuellement que 600 000 retraités bénéficient du dispositif en vigueur. La réforme vise à limiter la part des pensions qui s’ajoute aux revenus du travail et à éviter que les périodes travaillées après la retraite ouvrent droit à de nouveaux droits à pension.

Concrètement, cela peut se traduire par une baisse de la pension : par exemple, pour une pension de 2 000 € et des revenus de 1 000 € supplémentaires, la pension pourrait être réduite à 1 000 € selon les nouvelles règles d’écrêtement.

Plusieurs acteurs ont pris part au débat : Pascale Gauthier, directrice associée chez Novelvy Retraite, les médias comme TF1 et les ministères ont contribué à la diffusion et à l’analyse de la réforme.