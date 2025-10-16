Cumul emploi-retraite : les nouvelles restrictions que prépare le budget 2026

Le gouvernement du second cabinet de Sébastien Lecornu a présenté, le mardi 14 octobre, un projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS). Ce texte propose de revoir le réforme du cumul emploi-retraite, une mesure qui devrait toucher aussi bien les retraités que l’économie française. L’idée, c’est de réaliser des économies tout en simplifiant le système pour que ce soit plus facile d’y recourir, surtout pour les retraités aux revenus modestes. Cette réforme s’inscrit dans un projet plus vaste visant à adapter le régime de retraite aux défis économiques d’aujourd’hui.

Objectifs et précisions sur la réforme

Le gouvernement poursuit plusieurs buts avec cette réforme. D’abord, il s’agit de simplifier le mécanisme actuel du cumul emploi-retraite pour le rendre plus accessible aux retraités. Ensuite, la réforme doit s’aligner sur la stratégie nationale de report de l’âge effectif de départ à la retraite. Elle vise particulièrement les retraités aux revenus modestes, pour qui le cumul emploi-retraite peut représenter un complément de revenu parfois nécessaire.

Le nouveau dispositif prévoit un écrêtement de la pension équivalant à 100 % des revenus obtenus grâce à une reprise d’activité jusqu’à l’âge de 64 ans. Si les revenus d’activité atteignent ou dépassent le montant de la pension, celle-ci sera complètement suspendue. Entre 64 et 67 ans, un cumul emploi-retraite partiel sera possible avec un écrêtement de 50 % des revenus d’activité dépassant un seuil défini par décret, qui pourrait être fixé autour de 7 000 euros par an.

Comparaison avec le système en vigueur

À l’heure actuelle, le plafond des revenus permettant un cumul partiel est fixé au montant annuel du SMIC, soit environ 20 000 euros par an en 2025. Par exemple, selon les nouvelles règles, un retraité de plus de 64 ans qui gagnerait 10 000 euros verrait sa pension annuelle réduite de 1 500 euros. Cette modification réduit nettement le seuil actuel et pourrait concerner un nombre important de retraités actifs.

État des lieux économique et réactions

D’un point de vue économique, cette réforme devrait permettre de réaliser une économie estimée à 0,2 milliard d’euros en 2027, avec des économies supplémentaires prévues par la suite. Les nouvelles mesures devraient entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2027, après une période transitoire d’adaptation.

Néanmoins, le projet fait l’objet de critiques. Les recommandations de la Cour des comptes avaient déjà pointé du doigt, en mai dernier, le coût important du système actuel. Elle avait demandé à « rétablir une cohérence » dans le dispositif pour améliorer sa gestion financière et sociale.

Quelles perspectives pour l’avenir ?

Si ce dispositif se met en place, il pourrait changer en profondeur la façon dont les retraités voient leur cumul emploi-retraite modifié. En ciblant particulièrement ceux aux revenus modestes tout en cherchant à réduire les dépenses globales du système, cette réforme affiche de grandes ambitions, même si elle soulève également quelques interrogations sur ses retombées sociales, comme le souligne Pierre-Loeiz Thomas dans le Figaro.

Ce projet rappelle à chacun l’importance de suivre l’actualité législative, car ces changements pourraient bien influencer le quotidien et l’avenir financier de nombreux citoyens. Alors que ce projet se rapproche d’une éventuelle mise en œuvre, il est important de se pencher sur ce que ces mesures pourraient signifier pour sa situation personnelle et professionnelle dans les années qui viennent.