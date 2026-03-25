Nutri-score : bien manger ne coûte pas forcément plus cher selon une étude

Santé publique France, a publié le 19 mars 2026, les résultats d’une étude mettant en lumière un constat clé autour du Nutri-score. La qualité nutritionnelle des produits n’est pas systématiquement liée à leur prix. En effet, contrairement à une idée largement répandue, améliorer ses choix alimentaires via le Nutri-score ne signifie pas forcément alourdir son budget.

Nutri-score et produits : une corrélation prix-qualité nuancée

L’étude relayée par Santé publique France souligne que le Nutri-score ne suit pas une logique tarifaire stricte. En effet, les produits mieux classés, notamment ceux notés A ou B, ne sont pas globalement plus chers que ceux classés D ou E. Selon Santé publique France, le 25 mars 2026, « une meilleure qualité nutritionnelle n’implique pas forcément un coût plus élevé pour le consommateur ». Ainsi, le Nutri-score apparaît comme un indicateur indépendant du prix, ce qui remet en question certaines idées reçues.

Ensuite, les données analysées montrent que, dans plusieurs catégories de produits, les aliments les mieux notés sont parfois même moins coûteux. Par exemple, dans les rayons de produits de base, les références affichant un bon Nutri-score présentent des prix compétitifs. Selon TF1 Info, le 25 mars 2026, les chercheurs observent que « les produits bien notés ne sont pas forcément plus chers », ce qui confirme l’absence de corrélation systématique entre qualité nutritionnelle et coût. Dès lors, le Nutri-score devient un outil accessible à tous les profils de consommateurs.

Des produits parfois moins chers et plus sains

Par ailleurs, certaines catégories illustrent clairement ce phénomène. Les produits bruts ou peu transformés, souvent mieux classés en Nutri-score, affichent des prix inférieurs à ceux des produits ultra-transformés. De fait, les fruits, légumes ou céréales simples présentent un double avantage : un bon Nutri-score et un coût modéré. Parfois même, les produits mieux notés peuvent être moins chers que les autres. En revanche, cette tendance n’est pas uniforme.

Certains produits spécifiques, notamment les alternatives reformulées ou enrichies, peuvent présenter des prix plus élevés malgré un bon Nutri-score. Cependant, ces cas restent marginaux dans l’analyse globale. Ainsi, le Nutri-score ne constitue pas un indicateur de prix mais bien un repère nutritionnel, indépendant des stratégies tarifaires des industriels.

Nutri-score et comportements d’achat des consommateurs

Enfin, ces résultats ont des implications directes sur les comportements d’achat. Le Nutri-score, en tant qu’outil visuel simple, permet aux consommateurs d’orienter leurs choix sans contrainte budgétaire majeure. En effet, l’étude montre que privilégier des produits mieux notés ne nécessite pas d’augmentation significative des dépenses alimentaires. De plus, cette information contribue à lever un frein psychologique important.

Beaucoup de consommateurs associent encore alimentation saine et coût élevé. Or, les données récentes démontrent que cette perception est en partie infondée. Ainsi, le Nutri-score peut jouer un rôle clé dans la démocratisation d’une alimentation plus équilibrée, en rendant visible une offre accessible et variée.