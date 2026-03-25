Il mélange javel et vinaigre blanc pour nettoyer sa salle de bains : 13 pompiers débarquent chez lui, les toxicologues expliquent pourquoi

Un geste qui semblait banal a tourné au problème sérieux pour un homme de 35 ans, habitant l’agglomération d’Albi dans le département du Tarn, ce jeudi 19 mars. En nettoyant sa salle de bains, il a mélangé de l’eau de Javel avec du vinaigre blanc. Le mélange a libéré du chlore gazeux, un gaz connu pour ses propriétés corrosives, et a nécessité l’intervention de 13 sapeurs-pompiers pour porter secours à l’homme en détresse respiratoire.

Une erreur qui tourne mal

Peu avant 18 heures, les secours ont été appelés après qu’un incident domestique a été signalé. Sur place, dans la salle de bains du domicile, les sapeurs-pompiers ont trouvé l’homme avec de fortes difficultés respiratoires, raconte La Dépêche. L’usage d’un pulvérisateur pour mélanger les deux produits a amplifié la libération du chlore gazeux. Rapidement pris en charge, il a été évacué vers un établissement de santé. Selon des spécialistes, ce type de gaz corrosif peut provoquer des irritations des yeux et des voies respiratoires, mais aussi des atteintes plus sérieuses en cas d’exposition prolongée.

Les secours ont réagi vite

L’intervention a mobilisé pas moins de 13 pompiers, déployés avec trois engins pour gérer la situation d’urgence. Leur double mission : prodiguer les premiers soins à la victime et sécuriser l’environnement pour limiter la propagation du chlore gazeux. Cette intervention rapide montre la réactivité nécessaire des équipes face à ce type d’incident.

Rappel sur les dangers des produits ménagers

Cet accident n’est pas isolé. L’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a déjà alerté sur l’utilisation inappropriée de certains produits ménagers. Depuis l’interdiction de certains herbicides en 2019, les centres antipoison ont constaté une hausse des intoxications : ils sont passés d’une seule entre 2002 et 2013 à 203 après 2019. Un chiffre qui rappelle que des gestes apparemment anodins, comme mélanger des produits domestiques, peuvent être dangereux. « Ce gaz, corrosif, provoque des irritations des yeux et des voies respiratoires, voire des atteintes plus sévères selon l’exposition », précisent les pompiers du Tarn.