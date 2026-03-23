TDAH et ondes cérébrales : quand le sommeil s’invite dans l’éveil

Le 16 mars 2026, une étude internationale relayée par l’Inserm met en lumière un phénomène inattendu dans le TDAH. Les chercheurs observent que certaines zones du cerveau produisent des signaux normalement associés au sommeil, alors même que les patients sont éveillés. Ainsi, ces intrusions pourraient expliquer les difficultés d’attention caractéristiques du trouble. Selon le communiqué officiel de l’Inserm, « ces ondes lentes pourraient ainsi constituer un biomarqueur potentiel du TDAH ».

Cette affirmation suggère un mécanisme physiologique mesurable, alors que le TDAH repose encore largement sur des critères cliniques. En effet, ces ondes cérébrales dites lentes sont habituellement observées lors du sommeil profond. Or, leur présence pendant l’éveil traduirait des micro-épisodes de “mise en veille” localisée du cerveau. Par conséquent, certaines régions impliquées dans l’attention cesseraient temporairement de fonctionner de manière optimale, ce qui perturbe directement la vigilance. Cette hypothèse est également confirmée par des travaux relayés par Science et Vie, qui évoquent des « micro-épisodes de sommeil en plein éveil ».

Une explication physiologique des troubles de l’attention et du sommeil

Jusqu’à présent, le TDAH était principalement associé à des déséquilibres neurochimiques, notamment au niveau de la dopamine. Toutefois, ces nouvelles recherches introduisent une dimension neurophysiologique plus fine, liée aux cycles du sommeil et de l’éveil. D’après les chercheurs, ces intrusions d’ondes cérébrales pourraient être fréquentes mais brèves. Elles ne provoquent pas un endormissement complet, mais suffisent à altérer temporairement les capacités cognitives. Ainsi, une personne atteinte de TDAH pourrait sembler distraite ou absente, alors que son cerveau subit en réalité une sorte de “micro-coupure”. Le communiqué de l’Institut du Cerveau précise que « ces résultats pourraient orienter de nouvelles approches thérapeutiques ».

Cette perspective est essentielle, car elle ouvre la voie à des traitements ciblant directement l’activité cérébrale plutôt que les seuls symptômes comportementaux. Par ailleurs, ces observations s’inscrivent dans un contexte scientifique plus large. L’Inserm rappelle que les troubles du sommeil sont déjà connus pour altérer les fonctions cognitives, notamment l’attention et la mémoire. Toutefois, la nouveauté réside dans le fait que ces phénomènes pourraient survenir en pleine journée, chez des individus éveillés.

TDAH, ondes cérébrales et sommeil : vers un nouveau biomarqueur clinique

L’un des apports majeurs de cette recherche concerne la possibilité d’identifier un biomarqueur du TDAH. En d’autres termes, ces ondes cérébrales pourraient permettre un diagnostic plus objectif et plus précoce. Aujourd’hui, le TDAH reste un trouble du neurodéveloppement difficile à diagnostiquer, car il repose sur l’observation des comportements. Or, la mise en évidence d’un signal cérébral spécifique pourrait transformer cette approche. En effet, cela offrirait un outil mesurable pour confirmer le diagnostic et suivre l’évolution du trouble. Selon les chercheurs, cette avancée pourrait également permettre de mieux distinguer les différentes formes de TDAH. Certaines personnes présentent principalement des troubles de l’attention, tandis que d’autres souffrent davantage d’hyperactivité ou d’impulsivité.

Ainsi, l’analyse des ondes cérébrales pourrait aider à affiner ces profils et à personnaliser les traitements. De plus, ces résultats pourraient expliquer pourquoi certaines personnes atteintes de TDAH ressentent une fatigue importante en journée. Si le cerveau entre ponctuellement dans un état proche du sommeil, cela pourrait entraîner une sensation de somnolence ou de baisse d’énergie, même après une nuit de repos normale. Enfin, cette hypothèse ouvre des perspectives thérapeutiques inédites. Par exemple, des techniques de stimulation cérébrale ou des interventions ciblant les rythmes veille-sommeil pourraient être envisagées. Toutefois, les chercheurs restent prudents et soulignent que ces résultats doivent encore être confirmés par des études complémentaires.