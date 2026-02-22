Droits de succession : cette faille légale peut sauver votre maison du fisc

Évitez de laisser vos enfants face à des droits de succession écrasants !

Photo of author
Nicolas Jean
Publié le
Lecture : 2 min
0
Droits de succession : cette faille légale peut sauver votre maison du fisc
Droits de succession : cette faille légale peut sauver votre maison du fisc | Social Mag
LinkedInWhatsApp

Vous êtes propriétaire et voulez préparer la transmission de votre maison sans vous ruiner ? La fiscalité successorale préoccupe encore beaucoup de familles. Face à des droits de succession parfois prohibitifs pouvant atteindre jusqu’à 45 % en ligne directe voire 60 % hors du cadre familial, la planification patrimoniale devient indispensable. L’une des stratégies les plus efficaces pour alléger ce fardeau fiscal repose sur la donation en nue-propriété, un dispositif décrit parfois comme un véritable « tour de magie » par les notaires.

Comprendre la donation en nue-propriété

La donation en nue-propriété permet au propriétaire de céder la nue-propriété de son bien à ses enfants tout en conservant l’usufruit. Concrètement, le parent peut continuer à vivre dans la maison ou à percevoir des revenus locatifs jusqu’à son décès.

Cette stratégie repose sur deux éléments : la transmission anticipée du patrimoine et l’optimisation fiscale permise par l’abattement fiscal de 100 000 € par enfant tous les 15 ans.

Prenons l’exemple d’un père de 58 ans possédant une maison valant 300 000 €. En cédant la nue-propriété à ses deux enfants, chacun recevra une part de 75 000 €, soit un montant inférieur à l’abattement fiscal, ce qui lui permet d’éviter toute taxation, explique le magazine Modes et Travaux. Si cette démarche n’avait pas été effectuée, chaque enfant aurait hérité de 150 000 €, avec une forte implication fiscale.

Les avantages, côté fiscal et pratique

En cédant la nue-propriété, le parent bénéficie d’une nette réduction des droits de succession. La transmission de la pleine propriété au décès s’effectue sans taxes supplémentaires pour les enfants. Ce dispositif donne aussi la possibilité de « donner sans tout lâcher » : le parent conserve une sécurité patrimoniale tout en offrant « un beau coup de pouce pour l’avenir » des enfants.

Les notaires, en véritables experts, jouent un rôle clé dans la mise en œuvre de cette stratégie. Il est indispensable de consulter un professionnel avant de procéder à la donation, afin de bien définir les droits et obligations respectifs de l’usufruitier et des nus-propriétaires. Ces derniers devront prendre en charge des frais tels que les travaux importants, tandis que l’usufruitier s’occupera des charges courantes comme la taxe foncière.

Suivez-nous sur Google NewsSoutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités.

Sur le même thème :

Humidité, loyers, justice : ce propriétaire pensait gagner… il va le regretter
Société

Humidité, loyers, justice : ce propriétaire pensait gagner… il va le regretter

etudiants jeunes diplomes demarches rse entreprises - Social Mag
SantéSociété

Santé mentale : la grande ligne manquante au bulletin de l’Éducation nationale

Couv News 2026 02 16t065742.290
Société

Coup de tonnerre à l’état civil : ces noms que vous ne pourrez plus donner à votre enfant

Suspension des allocations : ce simple soupçon pourrait tout faire basculer
Société

Suspension des allocations : ce simple soupçon pourrait tout faire basculer

Impôts : payer par chèque, c’est bientôt fini… et ça risque de ne pas plaire à tout le monde
Société

Impôts : payer par chèque, c’est bientôt fini… et ça risque de ne pas plaire à tout le monde

Impôts locaux 2026 : les propriétaires n’en reviennent pas, cette taxe chute partout en France
Société

Impôts locaux 2026 : les propriétaires n’en reviennent pas, cette taxe chute partout en France

Laisser un commentaire

© 2024 | Social Mag  | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPocketPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly