Selon 60 Millions de consommateurs, ces deux marques de yaourts très populaires sont à bannir de votre frigo en 2026

Une enquête de 60 Millions de consommateurs met en garde contre deux grandes catégories de yaourts, très présentes dans les rayons frais des supermarchés, considérées comme saines mais en réalité à éviter en 2026. Sont visés les yaourts aux fruits industriels d’un côté, les yaourts 0 % ou allégés en matières grasses de l’autre.

Ni marques précises, ni produits isolés : ce sont deux familles entières, présentes chez presque tous les industriels du secteur, que l’enquête pointe du doigt. Publiée le 1er février 2026, elle a été relayée le même jour par le site culinaire Marmiton.

Pour la première catégorie, le magazine parle sans détour de bombes de sucre déguisées. Le problème ne vient pas tant du yaourt lui-même que de la préparation aux fruits ajoutée au fond du pot ou mélangée à la pâte. Derrière les emballages colorés, fraises, pêches ou fruits rouges en photo, se cachent souvent des fruits ultra-transformés réduits en purée, associés à des sirops sucrés et à des épaississants plutôt qu’à de vrais morceaux.

Résultat : beaucoup de sucres ajoutés, très peu de fibres, et un produit qui se rapproche davantage d’un dessert lacté que d’un yaourt nourrissant.

L’enquête recommande de ne pas se fier à la photo de fruits sur l’emballage et de vérifier la liste des ingrédients ainsi que la quantité de sucres. Une alternative simple est suggérée : partir d’un yaourt nature et y ajouter soi-même des fruits frais de saison, fraises, pommes, bananes ou framboises, pour garder la main sur la quantité de sucre.

Les allégés compensent la perte de gras par des additifs

Pour les yaourts 0 % et allégés, 60 Millions de consommateurs évoque une stratégie marketing trompeuse. Retirer la matière grasse change la texture et le goût du produit. Pour compenser, de nombreuses recettes misent sur des arômes artificiels, des édulcorants, des épaississants et des sucres ajoutés, ce qui « soulève des questions quant à leur réelle valeur nutritionnelle », selon l’enquête.

Certains yaourts 0 % finissent ainsi avec une liste d’ingrédients plus longue que leurs équivalents classiques, et plus riches en additifs.

Le terme « allégé » n’est pourtant pas anodin sur le plan réglementaire. Le règlement européen n° 1924/2006 sur les allégations nutritionnelles exige une réduction d’au moins 30 % d’un nutriment par rapport à un produit similaire pour justifier ce type de mention. Une règle qui n’empêche pas, selon l’enquête, la présence d’une longue liste d’additifs derrière l’étiquette rassurante.

Face à ces deux constats, 60 Millions de consommateurs recommande de revenir à des valeurs sûres : le yaourt nature classique et le yaourt grec, dont la liste d’ingrédients reste courte. Une petite check-list accompagne cette recommandation.

Privilégier une composition réduite à du lait, des ferments et éventuellement de la crème. Limiter les préparations aux fruits, sirops, coulis et toppings très sucrés. Se méfier des mentions « 0 % » ou light accompagnées de longues listes d’additifs. Vérifier enfin la place du sucre dans la liste des ingrédients, plus il apparaît haut, plus le produit en contient.

Pour retrouver la gourmandise des yaourts aux fruits sans leurs inconvénients, l’enquête propose de partir d’un yaourt nature ou grec et de l’agrémenter soi-même de morceaux de fruits frais de saison, d’une petite poignée de noix ou d’amandes, ou encore d’un peu de vanille ou de cannelle. De quoi garder le rituel du dessert tout en maîtrisant la quantité de sucre consommée.