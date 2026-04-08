Supermarchés : pourquoi ces aliments « sains » posent problème

L’association Foodwatch a publié une enquête, le 7 avril 2026, pointant du doigt plusieurs aliments vendus en supermarché en France. Ces aliments, souvent perçus comme équilibrés, s’inscrivent en réalité dans la catégorie des produits ultra-transformés. Une révélation qui interroge directement les habitudes alimentaires et la confiance des consommateurs.

Des aliments « sains »… mais ultra-transformés selon Foodwatch

D’abord, l’enquête met en lumière un paradoxe frappant. Certains aliments considérés comme bénéfiques sont en réalité très transformés. En effet, Foodwatch a identifié dix produits courants, comme le skyr aux fruits, le lait d’amande ou encore les carottes râpées industrielles. Or, ces aliments affichent souvent des promesses nutritionnelles séduisantes, ce qui renforce leur attractivité en rayon. Ainsi, « ces aliments semblent sains, car ils présentent souvent des mentions rassurantes comme sans sucre, riche en fibres, zéro matière grasse », explique Audrey Morice, chargée de campagne chez Foodwatch, dans Le Parisien.

Cependant, derrière ces arguments marketing, la réalité est différente. Ces aliments contiennent des ingrédients caractéristiques de l’ultra-transformation. Ils reposent sur des procédés industriels complexes. Selon Foodwatch, ils intègrent « épaississants, agents de texture, conservateurs, et additifs controversés », toujours selon Audrey Morice. Ces substances, absentes d’une cuisine domestique, permettent de modifier texture, goût ou durée de conservation. Par ailleurs, certains exemples illustrent cette transformation. Les carottes râpées industrielles peuvent contenir jusqu’à 12 ingrédients. De même, certains mueslis dépassent les 20 composants, incluant plusieurs additifs. Dans ce contexte, les aliments perdent leur simplicité d’origine au profit d’une composition plus artificielle.

Des aliments ultra-transformés omniprésents et associés à des risques sanitaires

En parallèle, la présence massive de ces aliments dans les rayons inquiète. Aujourd’hui, « plus de 60 % des produits emballés disponibles en supermarché sont ultra-transformés », selon l’enquête de Foodwatch. Cette proportion souligne l’ampleur du phénomène et la difficulté pour les consommateurs d’éviter ces produits. De plus, les implications pour la santé sont préoccupantes. Plusieurs études scientifiques évoquent un lien entre la consommation d’aliments ultra-transformés et des maladies chroniques. En effet, ces aliments sont associés à un risque accru de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires, d’obésité ou encore de certains cancers.

Ainsi, même si chaque additif pris isolément peut être autorisé, c’est l’effet cumulatif qui interroge. Comme le souligne RTL, certains ingrédients « pourraient, selon plusieurs études, augmenter les risques de cancers, de diabète ou encore de maladies cardiovasculaires ». Cette accumulation transforme profondément la qualité nutritionnelle des aliments. La confusion est renforcée par les allégations marketing. Des mentions comme « sans sucre ajouté » ou « riche en protéines » masquent parfois une transformation importante. Cette stratégie brouille les repères et rend la lecture des étiquettes plus complexe pour les consommateurs.

Quels repères pour distinguer les aliments vraiment sains ?

Face à cette situation, les experts recommandent de développer des réflexes simples. D’une part, il est essentiel de lire attentivement la liste des ingrédients. Plus elle est longue, plus le produit est susceptible d’être ultra-transformé. D’autre part, la présence d’additifs ou de termes techniques doit alerter. Par ailleurs, le système NOVA constitue un outil utile pour classer les aliments selon leur niveau de transformation. « Ce label, il s’appelle Nova. Il indique le niveau de transformation. C’est un score qui va de 1 à 5 », explique la nutritionniste Adélaïde d’Aboville sur RTL. Toutefois, ce dispositif reste facultatif et peu visible en magasin.

Foodwatch appelle à une évolution réglementaire. L’association demande la mise en place d’un étiquetage obligatoire indiquant clairement le degré de transformation des aliments. L’objectif est de permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés. Enfin, certains industriels défendent leurs produits. Danone souligne notamment qu’« il n’existe pas de définition universelle des aliments ultratransformés », selon Le Parisien. Cette divergence montre que le débat reste ouvert entre acteurs économiques et défenseurs de la santé publique.