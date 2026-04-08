Supermarchés : pourquoi ces aliments « sains » posent problème

Ils envahissent les rayons et rassurent les consommateurs. Pourtant, derrière leur image vertueuse, certains aliments du quotidien cachent une réalité plus complexe. Une enquête récente révèle que de nombreux aliments présentés comme bons pour la santé sont en réalité ultra-transformés.

Stéphanie Haerts
Stéphanie Haerts
Publié le
Lecture : 3 min
0
Supermarchés : pourquoi ces aliments « sains » posent problème
Supermarchés : pourquoi ces aliments « sains » posent problème | Social Mag
LinkedInWhatsApp

L’association Foodwatch a publié une enquête, le 7 avril 2026, pointant du doigt plusieurs aliments vendus en supermarché en France. Ces aliments, souvent perçus comme équilibrés, s’inscrivent en réalité dans la catégorie des produits ultra-transformés. Une révélation qui interroge directement les habitudes alimentaires et la confiance des consommateurs.

Des aliments « sains »… mais ultra-transformés selon Foodwatch

D’abord, l’enquête met en lumière un paradoxe frappant. Certains aliments considérés comme bénéfiques sont en réalité très transformés. En effet, Foodwatch a identifié dix produits courants, comme le skyr aux fruits, le lait d’amande ou encore les carottes râpées industrielles. Or, ces aliments affichent souvent des promesses nutritionnelles séduisantes, ce qui renforce leur attractivité en rayon. Ainsi, « ces aliments semblent sains, car ils présentent souvent des mentions rassurantes comme sans sucre, riche en fibres, zéro matière grasse », explique Audrey Morice, chargée de campagne chez Foodwatch, dans Le Parisien.

Cependant, derrière ces arguments marketing, la réalité est différente. Ces aliments contiennent des ingrédients caractéristiques de l’ultra-transformation. Ils reposent sur des procédés industriels complexes. Selon Foodwatch, ils intègrent « épaississants, agents de texture, conservateurs, et additifs controversés », toujours selon Audrey Morice. Ces substances, absentes d’une cuisine domestique, permettent de modifier texture, goût ou durée de conservation. Par ailleurs, certains exemples illustrent cette transformation. Les carottes râpées industrielles peuvent contenir jusqu’à 12 ingrédients. De même, certains mueslis dépassent les 20 composants, incluant plusieurs additifs. Dans ce contexte, les aliments perdent leur simplicité d’origine au profit d’une composition plus artificielle.

Des aliments ultra-transformés omniprésents et associés à des risques sanitaires

En parallèle, la présence massive de ces aliments dans les rayons inquiète. Aujourd’hui, « plus de 60 % des produits emballés disponibles en supermarché sont ultra-transformés », selon l’enquête de Foodwatch. Cette proportion souligne l’ampleur du phénomène et la difficulté pour les consommateurs d’éviter ces produits. De plus, les implications pour la santé sont préoccupantes. Plusieurs études scientifiques évoquent un lien entre la consommation d’aliments ultra-transformés et des maladies chroniques. En effet, ces aliments sont associés à un risque accru de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires, d’obésité ou encore de certains cancers.

Ainsi, même si chaque additif pris isolément peut être autorisé, c’est l’effet cumulatif qui interroge. Comme le souligne RTL, certains ingrédients « pourraient, selon plusieurs études, augmenter les risques de cancers, de diabète ou encore de maladies cardiovasculaires ». Cette accumulation transforme profondément la qualité nutritionnelle des aliments. La confusion est renforcée par les allégations marketing. Des mentions comme « sans sucre ajouté » ou « riche en protéines » masquent parfois une transformation importante. Cette stratégie brouille les repères et rend la lecture des étiquettes plus complexe pour les consommateurs.

Quels repères pour distinguer les aliments vraiment sains ?

Face à cette situation, les experts recommandent de développer des réflexes simples. D’une part, il est essentiel de lire attentivement la liste des ingrédients. Plus elle est longue, plus le produit est susceptible d’être ultra-transformé. D’autre part, la présence d’additifs ou de termes techniques doit alerter. Par ailleurs, le système NOVA constitue un outil utile pour classer les aliments selon leur niveau de transformation. « Ce label, il s’appelle Nova. Il indique le niveau de transformation. C’est un score qui va de 1 à 5 », explique la nutritionniste Adélaïde d’Aboville sur RTL. Toutefois, ce dispositif reste facultatif et peu visible en magasin.

Foodwatch appelle à une évolution réglementaire. L’association demande la mise en place d’un étiquetage obligatoire indiquant clairement le degré de transformation des aliments. L’objectif est de permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés. Enfin, certains industriels défendent leurs produits. Danone souligne notamment qu’« il n’existe pas de définition universelle des aliments ultratransformés », selon Le Parisien. Cette divergence montre que le débat reste ouvert entre acteurs économiques et défenseurs de la santé publique.

Suivez-nous sur Google NewsSoutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités.

Sur le même thème :

Alimentation transformée : les conservateurs liés au cancer et au diabète
ActualitésSantéSociété

Listeria : une contamination massive frappe l’industrie alimentaire française

Ce carré de chocolat noir 90% que vous mangez chaque soir cache un piège que beaucoup de gens ignorent selon le Dr Jimmy Mohamed
Santé

Ce carré de chocolat noir 90% que vous mangez chaque soir cache un piège que beaucoup de gens ignorent selon le Dr Jimmy Mohamed

Maladies cardiovasculaires : pourquoi le dépistage des femmes s’impose
Santé

Maladies cardiovasculaires : pourquoi le dépistage des femmes s’impose

Pourquoi les nutritionnistes ne font jamais bouillir leurs épinards : la méthode qu'ils utilisent préserve 90% des nutriments
Santé

Pourquoi les nutritionnistes ne font jamais bouillir leurs épinards : la méthode qu’ils utilisent préserve 90% des nutriments

Pourquoi les enfants de la ferme développent moins d'allergies : ce que leur système immunitaire apprend avant 2 ans surprend les allergologues
Santé

Pourquoi les enfants de la ferme développent moins d’allergies : ce que leur système immunitaire apprend avant 2 ans surprend les allergologues

Pourquoi de plus en plus de non-fumeurs développent un cancer du poumon : 3 causes que personne ne surveille
Santé

Pourquoi de plus en plus de non-fumeurs développent un cancer du poumon : 3 causes que personne ne surveille

Laisser un commentaire

© 2024 | Social Mag  | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly