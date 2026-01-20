Chessy sous pression : ce mariage jugé « arrangé » pourrait coûter très cher aux contribuables

À Chessy, en Seine-et-Marne, un dossier judiciaire hors norme oppose le maire Olivier Bourjot au couple Matilda et Abdel. L’affaire, rapportée par Le Parisien, soulève des questions administratives et financières et menace la commune de lourdes astreintes. Tout ça se déroule dans un paysage politique et administratif assez tendu.

Un mariage bloqué par la justice

Le nœud du problème porte sur l’union de Matilda, Finlandaise, et d’Abdel, Algérien en situation irrégulière. Le maire de Chessy refuse de célébrer leur mariage malgré une décision judiciaire claire du 10 décembre 2025 qui l’y oblige. Maître Elsa Hug, avocate du couple, a saisi la juge de l’exécution du tribunal de Meaux le 15 janvier 2026, pour obtenir un recours visant à forcer la publication des bans et permettre la célébration, comme le prévoit la loi.

Le refus de célébrer le mariage pourrait coûter cher à la commune. L’avocate a proposé une astreinte de 1 000 euros par jour, qui pourrait porter à 53 000 euros la somme à payer si le refus perdure jusqu’à la fin du mandat du maire, le 22 mars 2026. Cette menace financière pose un précédent pour la gestion de désaccords administratifs similaires.

Le maire et ses adjoints pris dans la tourmente

Olivier Bourjot, rattaché à la droite diversifiée (DVD), et ses sept adjoints ont démissionné de leurs fonctions exécutives à la mi-décembre 2025, tout en conservant leur siège au conseil municipal. Cette démission collective visait à échapper à l’ordre judiciaire en renonçant à leur qualité d’officiers d’état civil. La préfecture de Seine-et-Marne a toutefois rejeté ces démissions, expliquant vouloir « prévenir toute perturbation éventuelle du fonctionnement de la commune ».

L’équipe municipale a qualifié le mariage d’« arrangé ». Le procureur a lancé une enquête qui n’a pas mis au jour de preuves suffisantes pour annuler l’union souhaitée. Malgré l’absence d’arguments juridiques solides en leur faveur, le maire et ses adjoints ont reçu le soutien politique du ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez.