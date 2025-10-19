Retraite des mères : la réforme 2026 promet plusieurs ajustements importants

Le 14 octobre, le gouvernement a présenté à l’Assemblée nationale un projet de loi important pour l’avenir du budget de la Sécurité sociale. Ce texte, intitulé Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), arrive à un moment où les réformes des retraites font parler d’elles. L’annonce de la suspension de la réforme des retraites, prévue initialement en 2023 et décalée jusqu’à l’élection présidentielle de 2027, a vivement retenu l’attention, en ouvrant la voie à des mesures spécifiques pour améliorer les conditions de retraite, surtout pour les mamans.

Suspension et nouvelles propositions pour les retraites

La suspension de la réforme annoncée par le Premier ministre Sébastien Lecornu touche surtout le âge légal de départ à la retraite et l’augmentation du nombre de trimestres demandés pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Cette décision a pour but de calmer les tensions autour d’une réforme qui faisait débat et offre une période pour revoir certains éléments du système actuel.

Dans ces ajustements, deux mesures vont directement chercher à améliorer le montant des pensions pour les mamans. L’idée est de compenser quelques inégalités du passé et, pour certains cas, de permettre un départ anticipé en retraite. Le dispositif se concentre sur la prise en compte des trimestres « non cotisés ». Aujourd’hui, seules huit trimestres par enfant sont validés pour les salariées du privé. Avec le nouveau dispositif, jusqu’à deux trimestres pourront être transformés en trimestres cotisés, de quoi ouvrir le dispositif « carrière longue » à un plus grand nombre de femmes.

Conséquences et perspectives

Prenons l’exemple d’une maman née en 1963, ayant deux enfants et accumulé 168 trimestres cotisés auxquels s’ajoutent 16 trimestres supplémentaires. Grâce à cette mesure, elle pourrait profiter d’un départ anticipé en intégrant le dispositif carrière longue. Même si cette mesure ne sera appliquée qu’à partir de septembre 2026, elle concernerait environ 3 % des femmes nées en 1970.

Un autre changement à noter touche le mode de calcul des retraites, dans le cadre de la réforme des pensions. Alors qu’on se base aujourd’hui sur les 25 meilleures années salariales, pour les mamans d’un enfant, ce calcul passerait aux 24 meilleures années, et pour celles ayant deux enfants ou plus, aux 23 meilleures années. Même si cette modification devrait entraîner une augmentation modeste – quelques euros ou une dizaine d’euros de plus par mois –, elle reste une avancée symbolique.

Réactions et analyses

Les avis des experts et des acteurs sociaux ne font pas l’unanimité, notamment en raison des propositions controversées qui divisent le débat. Pascale Coton, responsable des questions de retraite à la CFTC, voit dans ces mesures une amélioration : « Cela va permettre à des femmes qui étaient juste exclues de ce dispositif de l’intégrer ». À l’inverse, Marilyn Vilardebo, présidente du cabinet Origami&Co., estime que l’effet reste limité : « En limitant le nombre de trimestres cotisés à deux, on réduit forcément l’effet […] on parle de quelques euros ou d’une dizaine d’euros en plus par mois ».

L’approche adoptée par le gouvernement change la manière d’aborder les questions des retraites féminines. Pour la première fois, comme le souligne Pascale Coton, « les femmes ont quelque chose en plus […] on rectifie un peu ces réformes qui les ont souvent mises en difficulté ».

Ces amendements législatifs pourraient bien donner une nouvelle tournure au débat sur la réforme des retraites en France. En mettant l’accent sur l’équité entre hommes et femmes dans le domaine des retraites, ce projet ouvre la porte à une réflexion plus large sur les améliorations possibles dans notre système social. Les discussions qui débuteront lors des études en commission, prévues dès le 21 octobre, seront déterminantes pour peaufiner ces propositions avant leur adoption définitive par le Parlement.