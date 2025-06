« Sortir Plus » : le programme qui prend en charge les sorties des retraités cet été

Alors que l’été pointe le bout de son nez, beaucoup planifient déjà leurs vacances. Pourtant, pour certains retraités, cette saison peut rimer avec solitude, surtout quand leurs proches aidants ne sont pas là. Heureusement, il existe une aide méconnue destinée aux retraités du régime complémentaire Agirc-Arrco. Ce dispositif a pour but de rendre la saison estivale plus agréable et de lutter contre l’isolement chez les seniors.

L’été et les retraités

Quand les beaux jours arrivent, des millions de Français se préparent à profiter de l’été. Mais tout le monde n’est pas d’humeur à partir en vacances. Les retraités, en particulier les plus âgés ou ceux qui ont du mal à se déplacer, peuvent appréhender cette période. La solitude liée à l’absence de proches aidants est une réalité pour beaucoup. Par ailleurs, les fortes chaleurs annoncées risquent de décourager ces retraités de sortir, accentuant ainsi leur isolement.

Il est donc important de trouver des solutions pour maintenir un lien social et permettre à ces personnes de profiter de la vie, même pendant la canicule, grâce à un soutien financier.

Découvrir le programme « sortir plus »

Pour répondre à ce besoin, la caisse de retraite complémentaire Agirc-Arrco a mis en place le programme « Sortir Plus ». Conçu pour les retraités de 75 ans et plus, ce dispositif leur offre la possibilité d’être accompagnés gratuitement lors de leurs sorties. L’idée est double : veiller à leur sécurité et leur permettre de participer à diverses activités sociales et culturelles.

L’aide ne se limite pas aux déplacements indispensables tels que faire des courses ou aller aux rendez-vous médicaux. Elle inclut aussi des sorties récréatives, qu’il s’agisse de visites culturelles ou simplement de promenades dans le parc. Chaque sortie devient ainsi une belle occasion de casser la routine et de vivre des moments conviviaux grâce aux aides sociales.

Petits détails pratiques du programme

Le programme « Sortir Plus » a été pensé pour être simple à utiliser. La logistique liée aux sorties est entièrement prise en charge par la caisse de retraite. Dès qu’un retraité souhaite sortir, Agirc-Arrco contacte directement une structure d’aide à domicile qui se charge de l’accompagner. Par ailleurs, toutes les questions financières sont réglées par Agirc-Arrco, ce qui veut dire qu’aucune avance n’est demandée au retraité, assurant ainsi un accompagnement personnalisé.

Pour profiter de cette aide, il suffit que le retraité ou un proche compose le numéro dédié 0 971 090 971 ou effectue une demande via le site internet réservé d’Agirc-Arrco. Un compte personnel sera ensuite créé avec une adresse email pour faciliter la gestion des futures sorties.

Limites et gestion du budget annuel

Même si le programme « Sortir Plus » est généreux, il comporte quelques restrictions quant à son utilisation. Chaque bénéficiaire dispose d’une enveloppe annuelle qui fixe le nombre total de sorties possibles durant l’année. Pour bien utiliser cette ressource, il est recommandé de planifier les sorties et d’avertir un téléconseiller au moins 48 heures à l’avance.

De plus, le site internet d’Agirc-Arrco offre un espace personnel où chacun peut vérifier son solde restant. Cela permet aux retraités d’organiser tranquillement leurs prochaines activités.

Au final, grâce au programme « Sortir Plus », cet été pourrait s’annoncer bien différent pour de nombreux retraités français. En facilitant l’accès aux sorties et en favorisant les rencontres, Agirc-Arrco apporte une vraie bouffée d’air frais à ceux qui risqueraient de se sentir seuls pendant cette période. Ne tardez pas à découvrir toutes les options offertes par ce dispositif et à redonner un vent de renouveau à votre quotidien ou à celui d’un proche !