Les mutuelles s’apprêtent à frapper fort : cette hausse des cotisations qui pourrait vous coûter cher

L’adoption récente par le Parlement du projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2026 (PLFSS) marque un tournant pour la gestion des finances publiques françaises. Ce texte, dont les effets se feront sentir notamment sur les complémentaires santé, introduit des mesures pour réduire le déficit de la Sécurité sociale. Cette décision, officielle et définitive, lance une série de réformes qui auront des conséquences importantes pour les assurés, les mutuelles et le système de santé en général.

Une taxe exceptionnelle sur les complémentaires santé

Selon RMC, l’une des mesures phares du nouveau budget de la Sécu est l’introduction d’une taxe exceptionnelle de 1 000 000 000 € sur les complémentaires santé. Elle vise à réduire le déficit, et son adoption a été suivie de près par les acteurs du secteur. Cette décision suscite des inquiétudes sur les répercussions pour les assurés : cette charge supplémentaire pour les mutuelles pourrait bouleverser leurs comptes et, à terme, faire évoluer les cotisations, malgré un amendement visant à bloquer toute hausse l’année suivante.

Ce que ça change pour les mutuelles et les assurés

Les mutuelles ont déjà annoncé des hausses tarifaires pour augmentation mutuelle : 4,3 % pour les contrats individuels et 4,7 % pour les contrats collectifs, des chiffres inférieurs à ceux de 2025. Elles estiment toutefois que la taxe exceptionnelle pèsera directement sur les cotisations à partir de 2027.

Ces hausses reflètent la montée continue des coûts des mutuelles, alimentée par plusieurs facteurs : l’inflation, le rattrapage des soins reportés pendant la réforme 100% santé, et la hausse des dépassements d’honoraires. S’y ajoutent le vieillissement de la population et le coût croissant des médicaments, qui font augmenter les dépenses de santé.

Des transferts et la stratégie budgétaire

Le budget prévoit aussi des transferts de charges importants de l’Assurance maladie vers d’autres postes : 400 000 000 € vers l’hôpital et 600 000 000 € vers les indemnités journalières. Ces transferts représentent au total une charge supplémentaire de 1 000 000 000 € pour les finances publiques.

Face à ces hausses, les assurés sont encouragés à mieux gérer leur budget santé : évaluer leurs garanties, comparaison des offres disponibles et profiter de la mobilité intermutuelle possible après un an de contrat.

Hausse des tarifs et comment gérer le coût

Les prévisions annoncent des augmentations de cotisations comprises entre 3,4 % et 8 % pour 2026, avec probablement des hausses plus marquées en 2027, illustrant une hausse des prélèvements.

Les personnes les plus touchées seront notamment les retraités et les travailleurs indépendants, qui devront suivre ces évolutions de près. En revanche, les salariés, dont la moitié de la complémentaire santé est financée par l’employeur, sont partiellement protégés.

Pour limiter la casse, les particuliers peuvent revoir leur stratégie d’assurance : utiliser des comparateurs en ligne et ajuster leurs garanties selon leurs besoins réels. Ces démarches peuvent permettre d’économiser jusqu’à 500 € par an.