Ils y vivent avec 800 € par mois : la destination européenne qui affole les futurs retraités

Pour les retraités français qui cherchent une vie tranquille et pas trop chère en Europe, Budapest a de sérieux arguments. Souvent appelée la « perle du Danube », cette capitale offre un cadre de vie agréable mêlant modernité, culture et un coût de la vie attractif. Avec une pension de 800 € par mois, on peut y vivre confortablement : chaque euro paraît tirer un peu plus long.

Budapest, une option abordable au cœur de l’Europe

Budapest, capitale de la Hongrie en Europe centrale, charme par son charme historique et une ambiance plutôt calme, loin de la frénésie occidentale. Longtemps mise à l’écart derrière Prague ou Vienne, la ville attire désormais de nombreux retraités français. Le coût de la vie y est remarquablement bas, d’environ 38 % de moins qu’en France, confirme le magazine Pleine Vie, ce qui permet de mieux faire tourner son budget.

Au quotidien, un café coûte environ 2 € et un déjeuner peut revenir à moins de 10 €. Les loyers restent très raisonnables : comptez entre 300 et 600 € par mois pour un appartement confortable, même en centre-ville. Par rapport à Paris, Lyon ou Bordeaux, c’est un vrai soulagement pour les finances.

Les quartiers où poser ses valises

Vivre à Budapest, c’est choisir un quartier selon son style de vie. Buda, sur la rive ouest du Danube, est connue pour ses collines verdoyantes, ses ruelles anciennes et ses vues sur la ville. C’est un secteur familial et paisible, parfait pour les promenades et la culture.

Le 11e arrondissement, Újbuda, se distingue par son atmosphère résidentielle et sa proximité avec le Danube. Le quartier bénéficie d’une bonne desserte en transports, de commerces et de services de santé de qualité. Zugló, 14e arrondissement, plaît pour ses nombreux espaces verts et son équilibre entre ville et nature.

En dehors de la capitale, d’autres villes hongroises comme Eger et Szeged offrent aussi des cadres de vie attractifs avec des coûts encore plus bas. Eger est connue pour ses bains thermaux et ses vignobles, tandis que Szeged profite d’un climat doux et d’une vie culturelle riche.

Ce que la ville offre au quotidien

À Budapest, la qualité de vie se voit au quotidien : bains thermaux réputés, marchés colorés, cafés littéraires et musées pour les amateurs de culture. Le climat tempéré permet de profiter facilement des activités en plein air.

Sur le plan administratif, la Hongrie et la France ont signé une convention bilatérale qui évite la double imposition, avec un taux d’imposition hongrois fixé à 16 % (taux de l’impôt sur le revenu). Il est important d’informer sa caisse de retraite et son assurance maladie avant le départ, puis de s’inscrire à la caisse locale pour la prise en charge des soins (formalités administratives).